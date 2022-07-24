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Гол Рафиньи принёс «Барселоне» победу над «Реалом» в товарищеском матче

сегодня, 08:14

«Барселона» одержала победу над «Реалом» со счётом 1:0 в товарищеском матче.

Единственный гол в игре на 27-й минуте встречи забил новичок каталонского клуба Рафинья.

Матч проходил на «Эллиджент Стэдиум» в США.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 14:09
А что Левандовскому не дали забить,
почему Рафинья, прежде чем забить,
не посмотрел, где Роберт? Ну так не
честно…)))
Брулин
Брулин
сегодня в 12:29
Понравилось, как Лева ушел от защитника с центра поля. Заряжен, мотивирован, силен. Араухо топчик, его забег по флангу просто шик, жаль, потом навесить не получилось. Защита, конечно, все еще валидольная.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 11:29
Победы над Реалом снова начались,две игры подряд,обший счет 5-0 пока,ждем 10-0.
амурец
амурец
сегодня в 10:12, ред.
    3ton
    3ton
    сегодня в 10:05
    Товарняк конечно , но по игре Барса хорошо смотрелась и создавала моменты.
    Где-то подвело мастерство , где-то Куртка спас.
    Гол красивый получился и конечно жесткий прессинг заставил ошибиться игрока Реала , что и привело к голу
    Agamaga........
    Agamaga........
    сегодня в 10:01
    Отлично, но это товарняк. Ждём победы над Мадридом в официальных матчах!
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 09:28
    Зачетно в девятину положил.
    Ну а Мелитао как всегда привозит....лучше бы продали его и на его место взяли Пау Торреса
    Rex04
    Rex04
    сегодня в 09:25
    Хаха Мадрид!
    Лёд тронулся….
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 08:55
    Хави конечно умеет команду настраивать на Реал, в прошлом сезоне 4-0, щас 1-0, надеюсь он сможет ее настроить и на трофеи, Рафу с голом, Барселону с победой.
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 08:23
    Скучный матч получился...
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 08:18
    А все на тотал больше ставили
    Гость
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