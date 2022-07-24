Гол Рафиньи принёс «Барселоне» победу над «Реалом» в товарищеском матче

«Барселона» одержала победу над «Реалом» со счётом 1:0 в товарищеском матче.
Единственный гол в игре на 27-й минуте встречи забил новичок каталонского клуба Рафинья.
Матч проходил на «Эллиджент Стэдиум» в США.
«Барселона» одержала победу над «Реалом» со счётом 1:0 в товарищеском матче.
Единственный гол в игре на 27-й минуте встречи забил новичок каталонского клуба Рафинья.
Матч проходил на «Эллиджент Стэдиум» в США.
почему Рафинья, прежде чем забить,
не посмотрел, где Роберт? Ну так не
честно…)))
почему Рафинья, прежде чем забить,
не посмотрел, где Роберт? Ну так не
честно…)))
Где-то подвело мастерство , где-то Куртка спас.
Гол красивый получился и конечно жесткий прессинг заставил ошибиться игрока Реала , что и привело к голу
Где-то подвело мастерство , где-то Куртка спас.
Гол красивый получился и конечно жесткий прессинг заставил ошибиться игрока Реала , что и привело к голу
Ну а Мелитао как всегда привозит....лучше бы продали его и на его место взяли Пау Торреса
Ну а Мелитао как всегда привозит....лучше бы продали его и на его место взяли Пау Торреса
Лёд тронулся….
Лёд тронулся….