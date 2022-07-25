Баринов: «Дай бог, чтобы у Варелы всё получилось»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался об уходе из «Динамо» защитника Гильермо Варелы.
Слышал, что Варела сбежал из «Динамо». Дай бог, чтобы у него всё получилось. Не хочу обсуждать. Наши иностранцы с нами. Никто от этого не застрахован. Останутся или нет — не моё дело.
Когда все происходило, разговаривал с легионерами. Они сказали, что останутся — никаких проблем нет. Они вправе приостанавливать контракты.
Пусть свою ладошку на воротах обсуждает,умник хренов.
Пусть свою ладошку на воротах обсуждает,умник хренов.