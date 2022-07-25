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Баринов: «Дай бог, чтобы у Варелы всё получилось»

сегодня, 00:27

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался об уходе из «Динамо» защитника Гильермо Варелы.

Слышал, что Варела сбежал из «Динамо». Дай бог, чтобы у него всё получилось. Не хочу обсуждать. Наши иностранцы с нами. Никто от этого не застрахован. Останутся или нет — не моё дело.

Когда все происходило, разговаривал с легионерами. Они сказали, что останутся — никаких проблем нет. Они вправе приостанавливать контракты.

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Все комментарии
ДинAmo
ДинAmo
сегодня в 01:04
Вообще не понял причём тут баринов и варела?
Пусть свою ладошку на воротах обсуждает,умник хренов.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 00:47
Никакое.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:33
Так себе мнение
Гость
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