Баринов: «Дай бог, чтобы у Варелы всё получилось»

Полузащитник «Локомотива» высказался об уходе из «Динамо» защитника Гильермо Варелы.

Слышал, что Варела сбежал из «Динамо». Дай бог, чтобы у него всё получилось. Не хочу обсуждать. Наши иностранцы с нами. Никто от этого не застрахован. Останутся или нет — не моё дело.

Когда все происходило, разговаривал с легионерами. Они сказали, что останутся — никаких проблем нет. Они вправе приостанавливать контракты.