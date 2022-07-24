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Карпин: «Обидно, что не набрали три очка сегодня»

вчера, 23:56
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничью в матче своей команды против «Локомотива» в РПЛ (2:2).

Если не смотреть эти матчи, то можно было быть довольным. С «Локомотивом» было сложнее, чем с «Динамо». В первом тайме «Локомотив» был лучше. Во втором где-то уже мы были лучше. Так, как складывалась игра, при счёте 2:1 пропускать на 94-й минуте, да ещё и пропускать, когда у «Локомотива» на одного футболиста было меньше… И с «Динамо», и с «Локомотивом» недобрали очков. Обидно, что не набрали три очка сегодня. Судейство? По судейству не ко мне вопросы.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 00:52
Наберешь потом..33...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:31
Ростов радует своей игрой. Думаю , что сегодня действительно были достойны победы. Легко с Ростовом никому не будет. Динамо и Локомотив в этом уже убедились. Ждем следующих туров. Ростов должен бороться за высокие места, игра их к этому располагает.
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 00:26
Валерим!
yvgc4f5nnqkw
yvgc4f5nnqkw
сегодня в 00:26
Всё ещё можно исправить!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 00:03
Очко же заработали. Могли и не заработать
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