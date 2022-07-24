Карпин: «Обидно, что не набрали три очка сегодня»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал ничью в матче своей команды против «Локомотива» в РПЛ (2:2).

Если не смотреть эти матчи, то можно было быть довольным. С «Локомотивом» было сложнее, чем с «Динамо». В первом тайме «Локомотив» был лучше. Во втором где-то уже мы были лучше. Так, как складывалась игра, при счёте 2:1 пропускать на 94-й минуте, да ещё и пропускать, когда у «Локомотива» на одного футболиста было меньше… И с «Динамо», и с «Локомотивом» недобрали очков. Обидно, что не набрали три очка сегодня. Судейство? По судейству не ко мне вопросы.