Ледяхов: «„Спартаку“ необходим центральный защитник»

Бывший футболист и тренер «Спартака» выразил мнение, что красно-белым нужен еще один центральный защитник.

Команде, безусловно, необходим такой игрок. Тем более, что и Джикия играет не так надежно, как мы привыкли от него видеть. Более того, желательно приобрести квалифицированного центрального защитника, который на голову превосходил бы партнеров.

Вот только где его найти? В России с игроками этого амплуа дефицит, а из Европы в тех условиях, в которых сейчас оказался наш чемпионат, никто не поедет.