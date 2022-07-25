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Ледяхов: «„Спартаку“ необходим центральный защитник»

сегодня, 01:27

Бывший футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов выразил мнение, что красно-белым нужен еще один центральный защитник.

Команде, безусловно, необходим такой игрок. Тем более, что и Джикия играет не так надежно, как мы привыкли от него видеть. Более того, желательно приобрести квалифицированного центрального защитника, который на голову превосходил бы партнеров.

Вот только где его найти? В России с игроками этого амплуа дефицит, а из Европы в тех условиях, в которых сейчас оказался наш чемпионат, никто не поедет.

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Все комментарии
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u3nr54afjffc
сегодня в 01:57
Так оно и есть
ABir
ABir
сегодня в 01:51
Значит надо воспитывать и наигрывать своего. Зачем тогда тренеры нужны? Медведей учат, а тут мастера спорта почти все
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 01:38
Тяжело сейчас такого найти
Гость
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