Тарханов: «Смолов может догнать Кержакова в списке лучших бомбардиров РПЛ»

Заслуженный тренер России считает, что нападающему «Динамо» по силам подняться выше в списке лучших бомбардиров РПЛ всех времен.

После дубля в ворота «Торпедо» (4:0) в матче второго тура, Смолов опередил Романа Павлюченко и вышел на третье место по количеству голов в РПЛ . У него 96 голов. Больше в лиге забивали лишь Артем Дзюба (148) и (133).

Помню, многие говорили, что «Динамо» ошиблось с ним, когда его подписали. Но он им помогает. Сегодня дубль оформил и пенальти заработал. Он очень хороший бомбардир.

Догонит ли Кержакова? По потенциалу — способен, да. Если команда будет играть, и он будет забивать, то, конечно, сможет догнать.