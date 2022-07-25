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Тарханов: «Смолов может догнать Кержакова в списке лучших бомбардиров РПЛ»

сегодня, 01:22
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Заслуженный тренер России Александр Тарханов считает, что нападающему «Динамо» Федору Смолову по силам подняться выше в списке лучших бомбардиров РПЛ всех времен.

После дубля в ворота «Торпедо» (4:0) в матче второго тура, Смолов опередил Романа Павлюченко и вышел на третье место по количеству голов в РПЛ. У него 96 голов. Больше в лиге забивали лишь Артем Дзюба (148) и Александр Кержаков (133).

Помню, многие говорили, что «Динамо» ошиблось с ним, когда его подписали. Но он им помогает. Сегодня дубль оформил и пенальти заработал. Он очень хороший бомбардир.

Догонит ли Кержакова? По потенциалу — способен, да. Если команда будет играть, и он будет забивать, то, конечно, сможет догнать.

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Ironigor
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