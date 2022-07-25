Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Челси» заблокирует переходы Алонсо и Аспиликуэты в «Барсу» из-за Кунде

сегодня, 14:50

«Челси» не собирается отпускать двух своих защитников в «Барселону».

Каталонский клуб ранее вел переговоры о переходе защитников Сезара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо.

Однако лондонцы решили заблокировать трансферы игроков в «Барсу» из-за того, что «блауграна» начала активную работу над подписанием защитника «Севильи» Жуля Кунде, которого «Челси» также хочет приобрести.

Все новости
Слухи«Вест Хэм» и Скамакка договорились о 5-летнем контракте
Сегодня, 16:47
Слухи«Рома» может продать Шомуродова и Винью
Сегодня, 15:22
Слухи«Бирмингем» хочет арендовать Ганнибала из «Ман Юнайтед»
Сегодня, 13:51
Слухи«Фулхэм» ведёт переговоры с «Арсеналом» о трансфере Лено
Сегодня, 11:46
Слухи«Тоттенхэм» ведёт работу над подписанием Шкриньяра
Сегодня, 11:21
Слухи«Ювентус» предложил «Ливерпулю» 23 млн евро за Фирмино
Сегодня, 10:39
Сортировать
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 16:57
И заметь, все они провалились в итоге.
протон
протон
сегодня в 16:36
Если Барса подпишет Кунде - это конечно будет здорово! Тревожит другое: Барса не может без конфликта с другими клубами подписать игроков. Малком, Дембеле, Коутиньо, Гризман, Брейтуейт, теперь Кунде... Тенденция однако...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:44
Тут теперь кто кого обойдёт
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:26, ред.
Надеюсь, Барселона заберёт Кунде себе. Платить 60 млн за ЦЗ с ростом 178см и весом 69 кг для меня не совсем понятно.
А что касается Аспи и Алонсо, то они оба нужны для подмены Чиллуэлу и Джеймсу.
Garry Green 1
Garry Green 1
сегодня в 14:55
Как дети, е мое!!!
Барсе даже повезло, что за ветеранов, что от силы сезон на том уровне играть пришлось бы, тратить включая зарплаты кажется в районе 40 млн🤦🤦
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 