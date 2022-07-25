«Челси» заблокирует переходы Алонсо и Аспиликуэты в «Барсу» из-за Кунде

«Челси» не собирается отпускать двух своих защитников в «Барселону».
Каталонский клуб ранее вел переговоры о переходе защитников Сезара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо.
Однако лондонцы решили заблокировать трансферы игроков в «Барсу» из-за того, что «блауграна» начала активную работу над подписанием защитника «Севильи» Жуля Кунде, которого «Челси» также хочет приобрести.
А что касается Аспи и Алонсо, то они оба нужны для подмены Чиллуэлу и Джеймсу.
А что касается Аспи и Алонсо, то они оба нужны для подмены Чиллуэлу и Джеймсу.
Барсе даже повезло, что за ветеранов, что от силы сезон на том уровне играть пришлось бы, тратить включая зарплаты кажется в районе 40 млн🤦🤦
Барсе даже повезло, что за ветеранов, что от силы сезон на том уровне играть пришлось бы, тратить включая зарплаты кажется в районе 40 млн🤦🤦