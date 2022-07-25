«Челси» заблокирует переходы Алонсо и Аспиликуэты в «Барсу» из-за Кунде

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сегодня, 14:50

«Челси» не собирается отпускать двух своих защитников в «Барселону».

Каталонский клуб ранее вел переговоры о переходе защитников и .

Однако лондонцы решили заблокировать трансферы игроков в «Барсу» из-за того, что «блауграна» начала активную работу над подписанием защитника «Севильи» , которого «Челси» также хочет приобрести.