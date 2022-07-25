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«Ювентус» предложил «Ливерпулю» 23 млн евро за Фирмино

сегодня, 10:39

«Ювентус» начал работу над подписанием форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

По информации Tutto Juve, «бьянконери» предложили за 30-летнего бразильца 23 млн евро. Контракт Фирмино с английским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Отмечается, что мерсисайдцы сомневаются в необходимости продажи Фирмино, поэтому «Ювентус» может увеличить предложение.

Также ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет купить хавбека ПСЖ.

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Все комментарии
DOOМ
DOOМ
сегодня в 16:57
Игрок хороший.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 13:39
Фирмино уже как талисман в команде, его присутствие все равно важно в Ливерпуле. Ювентусу лучше вингера найти.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 13:14
Мало для такого топа. Лучше оставить Бобби, ещё немало пользы принесёт
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 12:38
с одной стороны Фирмино уже 30, он уже далеко не так хорош как еще два года назад..
с другой - он не конфликтный, не эгоист - не тянет одеяло на себя, хорош в подыгрыше другим напам, периодически выдаёт хорошие игры..
Юргену видней как поступить
ДСА
ДСА
сегодня в 11:41
А можно годик и подождать...
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 11:12
продавать срочно, будет рубиться со своим старым другом Дивоком за золотую бутсу пенсионерского чемпионата
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 11:07
Возможно это хороший вариант. Ему 30, он не в форем, как когда-то был. 23 не плохая цена.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 10:44
Вот не надо продавать, аукнется, а, Бобби, вроде, не сильно требовательный
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