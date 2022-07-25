«Ювентус» предложил «Ливерпулю» 23 млн евро за Фирмино

«Ювентус» начал работу над подписанием форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
По информации Tutto Juve, «бьянконери» предложили за 30-летнего бразильца 23 млн евро. Контракт Фирмино с английским клубом рассчитан до лета 2023 года.
Отмечается, что мерсисайдцы сомневаются в необходимости продажи Фирмино, поэтому «Ювентус» может увеличить предложение.
Также ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет купить хавбека ПСЖ.
с другой - он не конфликтный, не эгоист - не тянет одеяло на себя, хорош в подыгрыше другим напам, периодически выдаёт хорошие игры..
Юргену видней как поступить
с другой - он не конфликтный, не эгоист - не тянет одеяло на себя, хорош в подыгрыше другим напам, периодически выдаёт хорошие игры..
Юргену видней как поступить