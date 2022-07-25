«Ювентус» предложил «Ливерпулю» 23 млн евро за Фирмино

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сегодня, 10:39

«Ювентус» начал работу над подписанием форварда «Ливерпуля» .

По информации Tutto Juve, «бьянконери» предложили за 30-летнего бразильца 23 млн евро. Контракт Фирмино с английским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Отмечается, что мерсисайдцы сомневаются в необходимости продажи Фирмино, поэтому «Ювентус» может увеличить предложение.