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Роналду верит, что «Атлетико» по силам выиграть Лигу чемпионов

сегодня, 20:56

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Атлетико». Португалец верит, что победа в Лиге чемпионов по силам клубу из Мадрида.

Однако с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне возможность данного перехода пока не обсуждалась. Но специалист положительно настроен на гипотетический переход Роналду в стан «матрасников», ибо это усилит атакующую мощь команды. Однако для осуществления данного перехода «Атлетико» придется продать как минимум двух игроков, скорее всего это будет Альваро Мората, а также кто-то другой из игроков группы атаки.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:37
А я не верю,не в этом сезоне!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:37
Рон ещё в сказки верит
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ monah-10 (раскрыть)
сегодня в 22:07
В Спортинге потом, сейчас МЮ и есть его вариант. Он просто долго отдыхает, а все в панике - он хочет играть за Атлетико или Атлетико интересен Роналду)), Терпение.
monah-10
monah-10 ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
сегодня в 21:48
МЮ точно больше нет, а куда ещё МС, Барса, Ливер, Реал, Бавария, в эти клубы дорога закрыта. Дортмунд, Севилья, Монако, Аякс, Порту, Бенфика не то, там пенсионерам не рады, другой путь развития. Милан там команда плюс командный тренер, точно не его. Интер шансов 0, Юва, до сих пор разгрести не могут. В принципе остаются два варианта, Атлетико (варианты команд играющие в ЛЧ), или заработать на последок бабла в экзотических чемпионатах. А красиво было бы закончить дома в Спортинге карьеру.
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 21:41
Если ещё осуществится ета зделка. То процент победы ещё резко увеличится. Атлетико команда не очень подходит под игру Роналду. Но раз он хочет играть в ЛЧ то как говорили можно попробовать год аренды. Вдруг заиграет тогда забрать его полностью. Сейчас многое зависит от самого клуба
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:39, ред.
Кто интересно придумывает такой бред.
Это видимо пациент Кащенко !?!)
SHMEL
SHMEL
сегодня в 21:32
Верю, что болельщикам Атлетико по силам сорвать переход нарцисса в команду.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 21:22, ред.
Мората не игрок уровня Атлетико
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 21:20
В Атлетико играют в командный футбол
Василий 50
Василий 50
сегодня в 21:18
Сомневаюсь, что Симеоне и Роналду поладят
6gef38fy3m6r
6gef38fy3m6r
сегодня в 21:16
Пока это просто слухи
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 20:58
Просто не верю, что он станет игроком Атлетико.
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