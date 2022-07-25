Роналду верит, что «Атлетико» по силам выиграть Лигу чемпионов

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сегодня, 20:56

Нападающий «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Атлетико». Португалец верит, что победа в Лиге чемпионов по силам клубу из Мадрида.

Однако с главным тренером «Атлетико» возможность данного перехода пока не обсуждалась. Но специалист положительно настроен на гипотетический переход Роналду в стан «матрасников», ибо это усилит атакующую мощь команды. Однако для осуществления данного перехода «Атлетико» придется продать как минимум двух игроков, скорее всего это будет Альваро Мората, а также кто-то другой из игроков группы атаки.