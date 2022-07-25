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«Рома» может продать Шомуродова и Винью

сегодня, 15:22

Форвард Элдор Шомуродов может покинуть «Рому».

По информации источника, римский клуб до завершения летного трансферного окна будет ожидать предложений других клубов по Шомуродову и Матиасу Винье, так как оба игрока не произвели впечатления на начальных этапах предсезонной подготовки.

Шомуродов перешел в состав «волков» из «Дженоа» в августе 2021 года.

Также ранее сообщалось, что «Реал» и «Барселона» интересуются защитником «Ромы».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 17:22
По большому счету Эльдор картины не портил выходя на замену, плюс никогда не ныл, что получает не так много игрового времени. Специально глянул его статистику за сезон....он провел на поле 1187 минут (это примерно 13 полных матчей) и за это время сделал 11 голевых действий (5 голов + 6 ассистов), я считаю это вполне нормальным показателем.
Думаю Эльдор не останется без работы, он трудяга, а таких нормальные тренера ценят!
протон
протон
сегодня в 16:35
Они не ожидали, что подпишут Дибалу и на его фоне теперь никто не впечатляет
Шомуродову нужно точно менять клуб, пусть попроще, но чтоб он был игроком старта, не дело в 27 лет на замены выходить. В РПЛ он тоже многим бы пригодился, с учётом массового отъезда легионеров. Да и европейских середняков много, где нужен высокий габаритный ЦФ, но тут вопрос сколько Рома за него попросит.
ДСА
ДСА
сегодня в 16:01
Сказка для Шомуродова закончилась.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 15:36
Да пёс с ним
Гость
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