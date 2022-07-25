«Рома» может продать Шомуродова и Винью

Форвард Элдор Шомуродов может покинуть «Рому».
По информации источника, римский клуб до завершения летного трансферного окна будет ожидать предложений других клубов по Шомуродову и Матиасу Винье, так как оба игрока не произвели впечатления на начальных этапах предсезонной подготовки.
Шомуродов перешел в состав «волков» из «Дженоа» в августе 2021 года.
Также ранее сообщалось, что «Реал» и «Барселона» интересуются защитником «Ромы».
Шомуродову нужно точно менять клуб, пусть попроще, но чтоб он был игроком старта, не дело в 27 лет на замены выходить. В РПЛ он тоже многим бы пригодился, с учётом массового отъезда легионеров. Да и европейских середняков много, где нужен высокий габаритный ЦФ, но тут вопрос сколько Рома за него попросит.
Шомуродову нужно точно менять клуб, пусть попроще, но чтоб он был игроком старта, не дело в 27 лет на замены выходить. В РПЛ он тоже многим бы пригодился, с учётом массового отъезда легионеров. Да и европейских середняков много, где нужен высокий габаритный ЦФ, но тут вопрос сколько Рома за него попросит.