«Рома» может продать Шомуродова и Винью

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сегодня, 15:22

Форвард может покинуть «Рому».

По информации источника, римский клуб до завершения летного трансферного окна будет ожидать предложений других клубов по Шомуродову и , так как оба игрока не произвели впечатления на начальных этапах предсезонной подготовки.

Шомуродов перешел в состав «волков» из «Дженоа» в августе 2021 года.

Также ранее сообщалось, что «Реал» и «Барселона» интересуются защитником «Ромы».