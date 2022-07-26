На стадионе «Спартака» откроют памятник Игорю Нетто

На стадионе «Спартака» откроют памятник легендарному капитану «красно-белых» и сборной СССР Игорю Нетто.
По данным источника, это произойдёт 31 июля перед матчем 3-го тура Российской Премьер-Лиги против «Оренбурга». Памятник будет установлен перед трибуной С.
Нетто всю свою карьеру провёл в составе «Спартака» (1949-1966).
А почему раньше не открыли памятник Игорю Александровичу, если заслужил ? Ждали удобного случая или по просьбе общественности ? А может, подгадали к какой-то знаменательной дате, у нас это любят.
И последнее. За "Спартак" играли многие прекрасные футболисты и что теперь, они не заслужили ?
А почему раньше не открыли памятник Игорю Александровичу, если заслужил ? Ждали удобного случая или по просьбе общественности ? А может, подгадали к какой-то знаменательной дате, у нас это любят.
И последнее. За "Спартак" играли многие прекрасные футболисты и что теперь, они не заслужили ?