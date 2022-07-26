На стадионе «Спартака» откроют памятник Игорю Нетто

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сегодня, 22:31

На стадионе «Спартака» откроют памятник легендарному капитану «красно-белых» и сборной СССР Игорю Нетто.

По данным источника, это произойдёт 31 июля перед матчем 3-го тура Российской Премьер-Лиги против «Оренбурга». Памятник будет установлен перед трибуной С.

Нетто всю свою карьеру провёл в составе «Спартака» (1949-1966).