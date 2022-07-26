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На стадионе «Спартака» откроют памятник Игорю Нетто

сегодня, 22:31

На стадионе «Спартака» откроют памятник легендарному капитану «красно-белых» и сборной СССР Игорю Нетто.

По данным источника, это произойдёт 31 июля перед матчем 3-го тура Российской Премьер-Лиги против «Оренбурга». Памятник будет установлен перед трибуной С.

Нетто всю свою карьеру провёл в составе «Спартака» (1949-1966).

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 23:07, ред.
Ничего не имею против памятника Игорю Нетто, заслужил, но... наша страна всю советскую историю напоминает паноптикум известных лиц: лётчиков, академиков, спортсменов, политиков и т.д. В каждом городе десятки памятников и всё открывают, открывают, никак не успокоятся.
А почему раньше не открыли памятник Игорю Александровичу, если заслужил ? Ждали удобного случая или по просьбе общественности ? А может, подгадали к какой-то знаменательной дате, у нас это любят.
И последнее. За "Спартак" играли многие прекрасные футболисты и что теперь, они не заслужили ?
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 22:52
Наших ветеранов надо помнить, нет вариантов.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 22:51
Давно было пора.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 22:45
А ловчву когда ?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 22:40
Почему это не сделали раньше?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 22:39
Это хорошая новость
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:38
Респект. А кто из нынешнего состава заслужит памятник? Никто. Единственный, кто бился не только за контракт и делал это мегакруто был Жиго
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 22:33
Наших ветеранов надо помнить! Ну и хорошо бы, чтобы не как Роналду или Агуэро статуи сделали, а то там только случайно можно реального персонажа по ним угадать.
Гость
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