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Сёмин назвал 2 клуба, которые составят конкуренцию «Зениту» в этом сезоне

сегодня, 19:34

Бывший тренер «Зенита» Юрий Сёмин поделился мнением о фаворитах нынешнего сезона РПЛ.

Во-первых, чемпионат только начался. Мы видим, что ЦСКА и «Спартак» в хорошем состоянии, и эти две команды составят конкуренцию «Зениту» за чемпионство. Надеюсь, что и «Локомотив», и «Динамо» тоже будут бороться за золотые медали.

Наши клубы просто обязаны составить конкуренцию «Зениту». Я бы не сказал, что «Зенит» сильнее других команд РПЛ. С сине-бело-голубыми можно бороться, «Химки» это доказали, они даже имели шанс выиграть. Этот сезон будет интересным в плане эмоций, но ниже в качестве мастерства игры, сравнивая с предыдущими сезонами.

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Все комментарии
старина
старина ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 20:25
Ну поставь,если есть что поставить
МапС
МапС
сегодня в 20:19
Когда Шпалыч Зенит тренировал?
Capral
Capral
сегодня в 20:18
Ничего Химки не доказали. Всё, что химчане доказали, это то, что на один отдельный матч, любая команда может насториться на Зенит. На длинной дистанции- с Питером сражаться сложно. Но попытаться можно.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 20:12
А я бы вместо спартака поставил на Ростов.
Futurista
Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 20:02
Ну так то за последние 5 лет у Спартака поболе достижений чем у ЦСКА...так что из вежливости Палыч скорее коней упомянул)...
25f3yqdv7gtj
25f3yqdv7gtj
сегодня в 19:57
че Палыч, подхалимажишь, вроде на тебя не похоже...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:52
Палыч из вежливости назвал спартак или, чтобы вони было меньше а так он понимает, что спартак в лучшем случае седьмой, впрочем как и всегда по традиции.
Futurista
Futurista
сегодня в 19:37
Опять Спартак...да что ж такое))...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:37
У каждого свои прогнозы
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