Сёмин назвал 2 клуба, которые составят конкуренцию «Зениту» в этом сезоне

Бывший тренер «Зенита» поделился мнением о фаворитах нынешнего сезона РПЛ .

Во-первых, чемпионат только начался. Мы видим, что ЦСКА и «Спартак» в хорошем состоянии, и эти две команды составят конкуренцию «Зениту» за чемпионство. Надеюсь, что и «Локомотив», и «Динамо» тоже будут бороться за золотые медали.