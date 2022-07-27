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Радимов: «В „Зените“ не может быть никакого конфликта и разделения игроков»

сегодня, 13:33

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов полагает, что в «Зените» не может быть конфликтов между российскими и иностранными футболистами.

Думаю, что в «Зените» не может быть никакого конфликта и разделения игроков на два лагеря – легионеры и русские, как это было в звездном «Анжи». Тренерский штаб предусмотрел возможность этой проблемы. Конфликт может быть вообще между любыми игроками и национальность тут ни при чем. Думаю, что в «Зените» всё хорошо.

Ранее по теме высказался наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:56, ред.
Блажен кто верует... Но это не тот случай. И дело даже не в Зените или каком другом клубе. То что бразилы кучкуются в этом нет сомнения. Это выходит из логики - один язык, из одной страны, другой менталитет и так далее. Не помню но кто-то из больших тренеров говорил про больше количество латинос в команде.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:49
Идеальная система,
обстановка -просто НОРМ;
впереди маячит тема
с лейблом "Идеальный шторм".
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 13:46
А какой там может быть конфликт? В Зените всё прекрасно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:45
А Денисов + Халк= неприязнь, а Дзюба +Иванович = зависть. !!? И только Азмун +Дзюба = любовь и то странная.
drug01
drug01
сегодня в 13:40
А что им делить и спорить
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:35
Даже Газпром, это не гарантирует !)
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