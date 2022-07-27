Радимов: «В „Зените“ не может быть никакого конфликта и разделения игроков»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов полагает, что в «Зените» не может быть конфликтов между российскими и иностранными футболистами.
Думаю, что в «Зените» не может быть никакого конфликта и разделения игроков на два лагеря – легионеры и русские, как это было в звездном «Анжи». Тренерский штаб предусмотрел возможность этой проблемы. Конфликт может быть вообще между любыми игроками и национальность тут ни при чем. Думаю, что в «Зените» всё хорошо.
Ранее по теме высказался наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак.
обстановка -просто НОРМ;
впереди маячит тема
с лейблом "Идеальный шторм".
обстановка -просто НОРМ;
впереди маячит тема
с лейблом "Идеальный шторм".