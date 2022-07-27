Булыкин: «Не скажу, что отъезд Бека Бека — неожиданный»

Бывший футболист «Локомотива» положительно смотрит на возможную продажу в «Ниццу».

Если так, то это очень удачное соглашение. Можно поздравить «Локомотив» с тем, что они заработали денег и поправили своё финансовое состояние. Не скажу, что отъезд Бека Бека — неожиданный. Его продали, или он приостановил бы контракт.

Можно ли за этот трансфер хвалить Цорна? Управленческая деятельность оценивается тем, сколько футболистов заиграло, какое место заняли, удачность трансферов и какой бюджет у клуба в конце сезона. В данном случае можно поаплодировать руководству «Локомотива».