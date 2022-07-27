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Булыкин: «Не скажу, что отъезд Бека Бека — неожиданный»

сегодня, 16:33

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин положительно смотрит на возможную продажу Алексиса Бека Бека в «Ниццу».

Если так, то это очень удачное соглашение. Можно поздравить «Локомотив» с тем, что они заработали денег и поправили своё финансовое состояние. Не скажу, что отъезд Бека Бека — неожиданный. Его продали, или он приостановил бы контракт.

Можно ли за этот трансфер хвалить Цорна? Управленческая деятельность оценивается тем, сколько футболистов заиграло, какое место заняли, удачность трансферов и какой бюджет у клуба в конце сезона. В данном случае можно поаплодировать руководству «Локомотива».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:34
Иностранцы все смотрят на сторону.
Futurista
Futurista
сегодня в 16:35
Бека Бека...в бега бега...
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