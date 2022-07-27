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Кечинов: «Сложно заменить Мозеса, но Зиньковский сможет»

сегодня, 15:55

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, кто смог бы заменить Виктора Мозеса в стане «красно-белых».

Может ли кто-то из российских игроков «Спартака» заменить полноценно Мозеса? Полноценно сложно будет заменить Виктора. Мне кажется, способен Зиньковский. Если он будет способен в «Спартаке» раскрыть весь свой талант, потому что в Самаре Антон играл ярко и красиво.

Однако одно дело, когда ты играешь в «Крыльях», а другое — в «Спартаке». Для первых игр Зиньковский выглядел неплохо. Потенциал и мастерство у него есть. Самое главное — реализовать: в таком случае сможет заменить Мозеса.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:00
Зиньковскому и карты в руки
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:57
Они примерно одного уровня...
Гость
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