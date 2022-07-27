Кечинов: «Сложно заменить Мозеса, но Зиньковский сможет»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, кто смог бы заменить в стане «красно-белых».

Может ли кто-то из российских игроков «Спартака» заменить полноценно Мозеса? Полноценно сложно будет заменить Виктора. Мне кажется, способен Зиньковский. Если он будет способен в «Спартаке» раскрыть весь свой талант, потому что в Самаре Антон играл ярко и красиво.

Однако одно дело, когда ты играешь в «Крыльях», а другое — в «Спартаке». Для первых игр Зиньковский выглядел неплохо. Потенциал и мастерство у него есть. Самое главное — реализовать: в таком случае сможет заменить Мозеса.