Терюшков: «Нужно обращать внимание на своих, отказываться от легионеров»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков порассуждал о легионерах в РПЛ .

Сейчас покупать иностранных игроков — сродни самоубийству. Вложили деньги в игрока, он приезжает, подписывает контракт, а завтра улетает, как сделал Варела в «Динамо», говоря, что воспользовался поправкой ФИФА , и вы ничего не сделаете.

Конечно, нужно развивать свои спортивные школы. Обращать внимание на своих детей, отказываться от легионеров. В принципе, они как раз занимают места тех ребят, которые есть в наших спортивных школах. Отказавшись от легионеров, мы можем создать конкурентную среду в России.