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Терюшков: «Нужно обращать внимание на своих, отказываться от легионеров»

сегодня, 20:07

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков порассуждал о легионерах в РПЛ.

Сейчас покупать иностранных игроков — сродни самоубийству. Вложили деньги в игрока, он приезжает, подписывает контракт, а завтра улетает, как сделал Варела в «Динамо», говоря, что воспользовался поправкой ФИФА, и вы ничего не сделаете.

Конечно, нужно развивать свои спортивные школы. Обращать внимание на своих детей, отказываться от легионеров. В принципе, они как раз занимают места тех ребят, которые есть в наших спортивных школах. Отказавшись от легионеров, мы можем создать конкурентную среду в России.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 20:11
Очень дорого воспитывать своих
drug01
drug01
сегодня в 20:10
Свои ещё слабы
Гость
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