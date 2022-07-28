Мендес: «Я пришёл в ЦСКА, чтобы стать чемпионом, как Марк Гонсалес»

Новичок ЦСКА , чилийский полузащитник поделился мыслями после подписания контракта с армейским клубом.

Я очень рад быть здесь, для меня это правда мечта. В клубе меня очень хорошо встретили, я благодарен клубу за гостеприимство.

Переговоры были сложными, но затем они продвинулись. Я надеюсь, мой переход откроет двери в ЦСКА для других чилийских игроков.

Знаю, что здесь играл Марк Гонсалес и что он становился чемпионом. И я пришёл в ЦСКА , чтобы стать чемпионом. Последние сезоны в Чили были для меня удачными, и то же самое я собираюсь показать здесь.

Считаю себя техничным игроком, в последнее время больше играл на атаку: забивал голы, отдавал голевые передачи.