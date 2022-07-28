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Мендес: «Я пришёл в ЦСКА, чтобы стать чемпионом, как Марк Гонсалес»

сегодня, 18:32

Новичок ЦСКА, чилийский полузащитник Виктор Мендес поделился мыслями после подписания контракта с армейским клубом.

Я очень рад быть здесь, для меня это правда мечта. В клубе меня очень хорошо встретили, я благодарен клубу за гостеприимство.

Переговоры были сложными, но затем они продвинулись. Я надеюсь, мой переход откроет двери в ЦСКА для других чилийских игроков.

Знаю, что здесь играл Марк Гонсалес и что он становился чемпионом. И я пришёл в ЦСКА, чтобы стать чемпионом. Последние сезоны в Чили были для меня удачными, и то же самое я собираюсь показать здесь.

Считаю себя техничным игроком, в последнее время больше играл на атаку: забивал голы, отдавал голевые передачи.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:48
Всё в ваших ногах.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:42
Слишком смелое заявление.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:35
А Газпром против !))
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 19:34
А что, в ЦСКА уже раздают чемпионства? Абалдеть!!!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 19:28
Будем посмотреть.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:17
Виктор атакующий ПЗ, хорошо бы ещё и опорника подписать.
Посмотрим Виктора в деле. Удачи.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:15
Не игру так юмор услышим)))
t9mhf4c22pnt
t9mhf4c22pnt
сегодня в 19:01
Хорошее стремление.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 18:57
А где Марк ?
dok66
dok66
сегодня в 18:52
Если хочешь , значит будешь . Главное не забыть играть .
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 18:50
чемпионом лиги чемпионов, не меньше
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:42
Будем посмотреть.Вместо мата учи русские пословицы.Запоминай первую :"НЕ хвались,едучи на рать".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:33
Ну всё,моя мечта сбудется, Мендес жги!
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