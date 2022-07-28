ЦСКА объявил о подписании опорника сборной Чили Мендеса

Полузащитник Виктор Мендес перешел в ЦСКА.
22-летний хавбек подписал контракт с красно-синими на три года с возможностью продления, сообщает пресс-служба армейцев.
Ранее Мендес выступал за чилийский клуб «Унион Эспаньола», а также за сборную Чили, за которую провёл три матча.
Ну что же, нас ждёт увлекательное противостояние двух тренерских мыслей (Семак и Федотов) и тех, кто эти идеи будет воплощать на поле - россияне, бразильцы и остальные южноамериканцы.
И уже в 5-м туре нас ожидает главная битва 1-го круга, матч в Питере Зенит-ЦСКА! Надеюсь, будет бомба, а не как в матче за Суперкубок - в одни ворота.
Ну что же, нас ждёт увлекательное противостояние двух тренерских мыслей (Семак и Федотов) и тех, кто эти идеи будет воплощать на поле - россияне, бразильцы и остальные южноамериканцы.
И уже в 5-м туре нас ожидает главная битва 1-го круга, матч в Питере Зенит-ЦСКА! Надеюсь, будет бомба, а не как в матче за Суперкубок - в одни ворота.