Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

ЦСКА объявил о подписании опорника сборной Чили Мендеса

сегодня, 17:04

Полузащитник Виктор Мендес перешел в ЦСКА.

22-летний хавбек подписал контракт с красно-синими на три года с возможностью продления, сообщает пресс-служба армейцев.

Ранее Мендес выступал за чилийский клуб «Унион Эспаньола», а также за сборную Чили, за которую провёл три матча.

Все новости
Йоканович: «Фернандес поможет укрепить линию обороны „Динамо“»
26 июля
Бувач рассказал о сильных сторонах новичка «Динамо» Фернандеса
26 июля
Официально«Динамо» объявило о подписании защитника Роберто Фернандеса
26 июля Фото
Агент Р. Фернандеса подтвердил, что защитник подписал контракт с «Динамо»
26 июля
Слухи«Сочи» заплатит «Крыльям» за переход Коваленко более 40 млн рублей
26 июля
Корниленко — о Коваленко: «Конкурировать с „Сочи“ по финансам мы не можем»
26 июля
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 18:20
Очень важно, армейцам не перегореть еще до игры. И также важно- не драматизировать в случае неудачи. Команда интересная, тренер мудрый, а значит- работать и верить!!!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:52, ред.
Очень интересная южноамериканская компашка подбирается в ЦСКА. Она, усиленная россиянами в соотношении примерно 60х40%, готовится противостоять и полноценно бороться за золото с питерской бразило-колумбийской бандой.

Ну что же, нас ждёт увлекательное противостояние двух тренерских мыслей (Семак и Федотов) и тех, кто эти идеи будет воплощать на поле - россияне, бразильцы и остальные южноамериканцы.

И уже в 5-м туре нас ожидает главная битва 1-го круга, матч в Питере Зенит-ЦСКА! Надеюсь, будет бомба, а не как в матче за Суперкубок - в одни ворота.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:33
Добро пожаловать и Удачи !
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:33
Где российские игроки?
Capral
Capral
сегодня в 17:32
Кого бы Федотов не взял, я уверен- всё по делу!!!
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 17:28
Жду официальной новости об ещё троих. Ещё бы напа... Но Федя пообещал по итогу сезон 13 очков по системе г+п - посмотрим )))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:24
Интересно будет посмотреть ...
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 17:24
официально объявлен
Mi6
Mi6
сегодня в 17:22
Чудеса
Alean
Alean
сегодня в 17:16
Вот и пошли подписания, что ж посмотрим игрока в деле
makkie
makkie
сегодня в 17:06
Похоже, цска берёт сразу 4 игроков.
Первый уже официально объявлен, остальные трое на подходе.
Считаю, что главное усиление цска случилось именно с приходом Федотова. И сейчас это один из главных конкурентов Зенита, если не главный.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 