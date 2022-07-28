ЦСКА объявил о подписании опорника сборной Чили Мендеса

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сегодня, 17:04

Полузащитник перешел в ЦСКА .

22-летний хавбек подписал контракт с красно-синими на три года с возможностью продления, сообщает пресс-служба армейцев.

Ранее Мендес выступал за чилийский клуб «Унион Эспаньола», а также за сборную Чили, за которую провёл три матча.