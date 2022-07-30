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Радченко: «„Зенит“ выглядел предподчтительнее на протяжении всего матча»

сегодня, 22:43
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко оценил игру команды против «Локомотива» в РПЛ (5:0).

Понятно, что «Локомотив» выбрал играть вторым номером, действовать на контратаках. В первом тайме у них был очень хороший момент, когда могли забить. «Зенит» выглядел предпочтительнее на протяжении всего матча. Если говорить о крупном счёте, во втором тайме было видно, что «Локомотив» физически подсел, появились зоны и пространство. «Зенит» этим воспользовался и забил гол. После этого стало понятно, что матч уже решён.

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