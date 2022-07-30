Радимов: «„Зенит“ смял „Локо“. Игра в одни ворота»

Главный тренер «Зенита-2» подвел итоги матча 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (5:0).

«Зенит» смял «Локо». Что тут говорить? Игра в одни ворота. Если «Зенит» обыгрывает «Спартак» 4:0 — одну из самых играющих команд чемпионата, Самару — 3:0, и «Локомотив», который ставит амбициозные цели, со счётом 5:0, то кто фаворит чемпионата?