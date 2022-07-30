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Радимов: «„Зенит“ смял „Локо“. Игра в одни ворота»

сегодня, 20:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подвел итоги матча 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (5:0).

«Зенит» смял «Локо». Что тут говорить? Игра в одни ворота. Если «Зенит» обыгрывает «Спартак» 4:0 — одну из самых играющих команд чемпионата, Самару — 3:0, и «Локомотив», который ставит амбициозные цели, со счётом 5:0, то кто фаворит чемпионата?

ЦСКА навяжет борьбу? Ага, навяжет, наверное. «Спартак» ещё может навязать. Смотря как вязать будет: если там Джикия с Соболевым что-то навяжут в Медиалиге, то...

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