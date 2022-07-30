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Мостовой цитатой из песни подвёл итог матча «Зенита» и «Локомотива»

сегодня, 21:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался об итогах матча РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (5:0).

Какая боль, какая боль: «Зенит» — «Локомотив» — 5:0. Ужас. О чём мы говорим? Всё продолжается. В первом тайме «Локо» попыжился. А во втором бразильцы разыграли несколько комбинаций, и у наших звёзд «Локомотива» закружилась голова, и они поплыли. Вообще ужас. Простые комбинации проходят.

Я смотрю на лица зенитовцев — они даже не вспотели. Вот уровень. Сегодня вышли семь или восемь иностранцев у «Зенита»: они играют в своё удовольствие. Во втором тайме «Зенит» просто уничтожил «Локомотив».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:08, ред.
А ещё у Шнура есть коротенькая " ВПитере -пЯть"...

Jeka1990
Jeka1990
сегодня в 22:02
Я удивляюсь как бывшее игроки осромляют наш чемпионат. Мостовой что сейчас добился , как тренер нет пусть молчит.
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 21:59
Надо бы в бюро находок относить.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:53
Дело цорна в действии))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 21:36
Ну ну... не нужно было это делать
FERIS
FERIS
сегодня в 21:34
С Мостовым не поспоришь по этому поводу.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:28
Так уж бывает, так уж выходит.
Кто-то теряет, а кто-то находит !)
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