Булыкин: «„Локомотив“ из раздевалки почему-то вышел очень разобранным»

Бывший футболист «Локомотива» проанализировал встречу «железнодорожников» против «Зенита» в РПЛ (0:5).

В первом тайме была равная игра, моменты были у обеих команд, многие могли подумать, что матч завершится голевой ничьей. Но никто не забил, ничто не предвещало такого счета. Но во втором тайме «Локомотив» преобразился в худшую сторону, ужасно провел вторую половину встречи и получил пять безответных мячей. Даже не было видно, что «Зенит» включился, он играл как и играл до этого.

"А «Локомотив» из раздевалки почему-то вышел очень разобранным, за это поплатился. Не знаю, может, расслабились, что делать в матче против чемпиона нельзя, сразу же охапку голов получили. Можно придумывать разные причины, я думаю, что во втором тайме «Локомотив» ужасно вышел после перерыва и безобразно провел второй тайм, осложнил себе жизнь в следующей игре красной карточкой.