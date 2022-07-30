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Булыкин: «„Локомотив“ из раздевалки почему-то вышел очень разобранным»

сегодня, 22:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин проанализировал встречу «железнодорожников» против «Зенита» в РПЛ (0:5).

В первом тайме была равная игра, моменты были у обеих команд, многие могли подумать, что матч завершится голевой ничьей. Но никто не забил, ничто не предвещало такого счета. Но во втором тайме «Локомотив» преобразился в худшую сторону, ужасно провел вторую половину встречи и получил пять безответных мячей. Даже не было видно, что «Зенит» включился, он играл как и играл до этого.

"А «Локомотив» из раздевалки почему-то вышел очень разобранным, за это поплатился. Не знаю, может, расслабились, что делать в матче против чемпиона нельзя, сразу же охапку голов получили. Можно придумывать разные причины, я думаю, что во втором тайме «Локомотив» ужасно вышел после перерыва и безобразно провел второй тайм, осложнил себе жизнь в следующей игре красной карточкой.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:17
Жаль Локо, счёт не по игре.
ДСА
ДСА
сегодня в 22:12
Отгребли по полной.
Гость
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