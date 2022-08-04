Мойсес: «Я силён физически, у меня хорошие подачи, высокая скорость»

Новичок ЦСКА Мойсес рассказал о переходе в московский клуб.
В течение двух недель мои агенты вели переговоры с представителями клуба. Я был в нетерпении — и, слава богу, они завершились успешно. Теперь я жду своего дебюта в составе команды.
ЦСКА интересовался мной в 2017 году. К сожалению, тогда переговоры не увенчались успехом.
Бруно Фукс — мой друг. Мы играли вместе в «Интернасьонале» в 2020 году. Он отличный игрок. Я разговаривал с ним перед переходом, он очень хорошо отзывался о клубе. Я, как и Бруно, очень мотивирован, чтобы помочь ЦСКА.
Я знаю, что здесь играли такие бразильцы, как Жо, Вагнер Лав, Дуду, Карвальо. Я играл с Дуду в 2017 году в «Ботафого» и с Жо в 2018-м. Жо — мой хороший друг.
Как могу описать свою игру? Я силён физически, у меня хорошие подачи, высокая скорость.
С другой стороны хотелось бы, чтобы все перечисленные им качества пригодились армейцам. В связи с уходом великолепного (на мой взгляд) Эджуке, усиление в передней линии просто необходимо.
Последнее: только бы армейцы не сбавили свой темп в чемпионате. Хотелось бы хоть какой конкуренции команде из Санкт-Петербурга.
С другой стороны хотелось бы, чтобы все перечисленные им качества пригодились армейцам. В связи с уходом великолепного (на мой взгляд) Эджуке, усиление в передней линии просто необходимо.
Последнее: только бы армейцы не сбавили свой темп в чемпионате. Хотелось бы хоть какой конкуренции команде из Санкт-Петербурга.