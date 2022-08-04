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Мойсес: «Я силён физически, у меня хорошие подачи, высокая скорость»

сегодня, 20:07

Новичок ЦСКА Мойсес рассказал о переходе в московский клуб.

В течение двух недель мои агенты вели переговоры с представителями клуба. Я был в нетерпении — и, слава богу, они завершились успешно. Теперь я жду своего дебюта в составе команды.

ЦСКА интересовался мной в 2017 году. К сожалению, тогда переговоры не увенчались успехом.

Бруно Фукс — мой друг. Мы играли вместе в «Интернасьонале» в 2020 году. Он отличный игрок. Я разговаривал с ним перед переходом, он очень хорошо отзывался о клубе. Я, как и Бруно, очень мотивирован, чтобы помочь ЦСКА.

Я знаю, что здесь играли такие бразильцы, как Жо, Вагнер Лав, Дуду, Карвальо. Я играл с Дуду в 2017 году в «Ботафого» и с Жо в 2018-м. Жо — мой хороший друг.

Как могу описать свою игру? Я силён физически, у меня хорошие подачи, высокая скорость.

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 21:07
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:06
Если всё перечисленное им имеет место быть, почему тогда в РПЛ, а не в любой другой, даже завалящий, европейский клуб ?
С другой стороны хотелось бы, чтобы все перечисленные им качества пригодились армейцам. В связи с уходом великолепного (на мой взгляд) Эджуке, усиление в передней линии просто необходимо.
Последнее: только бы армейцы не сбавили свой темп в чемпионате. Хотелось бы хоть какой конкуренции команде из Санкт-Петербурга.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 21:00, ред.
ЦСКА приобрели супермена?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:38
Посмотрим на тебя в играх, если всё окажется так, то удачных игр тебе в ЦСКА.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:29
Главное-не повторяй путь Фукса.Хватит нам одного олимпионика бех игровых минут.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:14
Отлично.....скоро заценим.👍
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:09
Ну всё,дождались! Покажи как ты силён!
Гость
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