Мойсес: «Я силён физически, у меня хорошие подачи, высокая скорость»

Новичок ЦСКА рассказал о переходе в московский клуб.

В течение двух недель мои агенты вели переговоры с представителями клуба. Я был в нетерпении — и, слава богу, они завершились успешно. Теперь я жду своего дебюта в составе команды.

ЦСКА интересовался мной в 2017 году. К сожалению, тогда переговоры не увенчались успехом.

Бруно Фукс — мой друг. Мы играли вместе в «Интернасьонале» в 2020 году. Он отличный игрок. Я разговаривал с ним перед переходом, он очень хорошо отзывался о клубе. Я, как и Бруно, очень мотивирован, чтобы помочь ЦСКА .

Я знаю, что здесь играли такие бразильцы, как Жо, Вагнер Лав, Дуду, Карвальо. Я играл с Дуду в 2017 году в «Ботафого» и с Жо в 2018-м. Жо — мой хороший друг.

Как могу описать свою игру? Я силён физически, у меня хорошие подачи, высокая скорость.