Кавазашвили считает, что Федотов заслуженно стал лучшим тренером июля

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о том, что наставник ЦСКА был признан лучшим тренером июля в РПЛ .

Я полностью согласен с тем, что Владимир Федотов лучший тренер РПЛ в июле. Он проделал огромную работу в «Сочи» и из средней команды сделал серебряных призеров чемпионата. В ЦСКА его успехи только на начальном этапе. Надеюсь, он продолжит свою работу только по восходящей.

Многие говорят, что Абаскаль провел хороший июль с командой и он должен быть лучшим? Он только приехал из деревни, и вы хотите, чтобы он был лучшим тренером? Абаскалю еще нужно долго работать, чтобы такого добиться.