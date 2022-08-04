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Кавазашвили считает, что Федотов заслуженно стал лучшим тренером июля

сегодня, 16:32

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о том, что наставник ЦСКА Владимир Федотов был признан лучшим тренером июля в РПЛ.

Я полностью согласен с тем, что Владимир Федотов лучший тренер РПЛ в июле. Он проделал огромную работу в «Сочи» и из средней команды сделал серебряных призеров чемпионата. В ЦСКА его успехи только на начальном этапе. Надеюсь, он продолжит свою работу только по восходящей.

Многие говорят, что Абаскаль провел хороший июль с командой и он должен быть лучшим? Он только приехал из деревни, и вы хотите, чтобы он был лучшим тренером? Абаскалю еще нужно долго работать, чтобы такого добиться.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 16:46
Везде мнение Кавазашвили
старина
старина ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 16:41
Проще и не обращать на подобные мелочи внимание
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:37
И даже бывший Спартач признёт очевидное.
Гость
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