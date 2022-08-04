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Кавазашвили: «Почему Мостовой не стал тренером? Спросите у Александра»

сегодня, 19:39

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили сравнил бывших игроков «красно-белых» Валерия Карпина и Александра Мостового.

Мостовой в футбол играл лучше, чем Карпин. Они оба хорошие игроки. Александр хорошо выступал в Испании, поэтому был прозван Царем. Просто так не дают такие прозвища. Играя там, Мостовой был королем.

Валерий Георгиевич играл очень прилично в сборной, в клубах. У нас было очень мало информации о Карпине, когда он играл в Испании, а о Мостовом часто говорили в рекламе. В прессе Александр был Царем, а Карпин — успешный, советский футболист. Валерий Георгиевич достиг больших успехов в «Спартаке» за три года, а Мостовой не пошел тренировать. Почему так случилось, это уже надо у Александра спрашивать.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 19:57
Просто он не тренер а эксперт!
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 19:40
Да спросите!
Гость
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