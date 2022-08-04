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Алдонин: «Федотов заслуженно стал лучшим тренером РПЛ в июле»

сегодня, 15:39

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал новость о том, что наставник «армейцев» Владимир Федотов был признан лучшим тренером РПЛ по итогам июля.

Прекрасно, что Федотова признали лучшим. Для него это отличная мотивация работать дальше. Перед сезоном ЦСКА не очень удачно играл в товарищеских матчах, но старт выдался хорошим. Да, с «Пари НН» сыграли вничью, хоть и вели 2:0. Это РПЛ, и на выезде есть вероятность потерять очки. Федотов заслуженно стал лучшим тренером в июле. Желаю ему успехов в дальнейшем.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:10
От б/у коня другого мнения никогда).
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:00
Однозначно в июле Федотов лучший....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:40
Пусть теперь у нас доказывает!
Гость
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