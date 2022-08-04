Алдонин: «Федотов заслуженно стал лучшим тренером РПЛ в июле»

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал новость о том, что наставник «армейцев» был признан лучшим тренером РПЛ по итогам июля.

Прекрасно, что Федотова признали лучшим. Для него это отличная мотивация работать дальше. Перед сезоном ЦСКА не очень удачно играл в товарищеских матчах, но старт выдался хорошим. Да, с «Пари НН» сыграли вничью, хоть и вели 2:0. Это РПЛ , и на выезде есть вероятность потерять очки. Федотов заслуженно стал лучшим тренером в июле. Желаю ему успехов в дальнейшем.