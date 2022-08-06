«Бавария» установила рекорд Бундеслиги

1659764118

сегодня, 08:35

«Бавария» разгромила «Айнтрахт» со счётом 6:1 в первом туре Бундеслиги и установила новый рекорд.

После первого тайма мюнхенский клуб вёл со счётом 5:0 благодаря голам Киммиха, Павара, Мане, Мусиалы и Гнабри. Это самый крупный счет, который когда-либо фиксировался после первого тайма в первом туре Бундеслиги. Во втором тайме Мусиала оформил дубль, а за «Айнтрахт» гол престижа забил Муани.