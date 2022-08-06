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«Бавария» установила рекорд Бундеслиги

сегодня, 08:35
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)1 : 6Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» разгромила «Айнтрахт» со счётом 6:1 в первом туре Бундеслиги и установила новый рекорд.

После первого тайма мюнхенский клуб вёл со счётом 5:0 благодаря голам Киммиха, Павара, Мане, Мусиалы и Гнабри. Это самый крупный счет, который когда-либо фиксировался после первого тайма в первом туре Бундеслиги. Во втором тайме Мусиала оформил дубль, а за «Айнтрахт» гол престижа забил Муани.

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Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 10:00
Бавария была просто неудержима в первом тайме
8hz66cegbz9f
8hz66cegbz9f
сегодня в 08:58
Это не последний рекорд???
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:52
Бавария была просто неудержима в первом тайме и даже при столь крупном счёте как 0:5 можно сказать, что Айнтрахту ещё повезло, ведь баварцы загубили ещё кучу моментов.
Второй тайм прошёл более спокойным, так как победитель уже был известен и Бавария решила не рвать жилы.
Про Баварию собственно всё понятно, у них опять великолепная команда, а Мане как будто играл всю свою жизнь.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:43
В чемпионате одной команды рекорды ставит эта самая команда. Все логично
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:38
У них уже целая куча рекордов!
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