Рамирес рассказал, почему покинул Россию весной

Защитник футбольного клуба «Краснодар» рассказал, почему покинул Россию нынешней весной.

В марте Рамирес приостановил контракт с «Краснодаром», воспользовавшись опцией ФИФА .

Это была тяжелая ситуация. Все легионеры уехали. А у меня была беременная жена, она хотела родить ребенка в Европе. Для меня семья всегда была на первом месте. Я ей сказал: «Хорошо, давай вернемся в Европу, родим и вернемся в Россию». В принципе, все так и вышло. Рассматривал ли я предложения от других команд после отъезда из России? Нет, я знал, что вернусь. Мы сразу обговорили это с семьей. Я очень хотел вернуться в Россию. Это было важно для меня. Я счастлив быть в команде и помогать ей.