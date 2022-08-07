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Рамирес рассказал, почему покинул Россию весной

сегодня, 12:03

Защитник футбольного клуба «Краснодар» Кристиан Рамирес рассказал, почему покинул Россию нынешней весной.

В марте Рамирес приостановил контракт с «Краснодаром», воспользовавшись опцией ФИФА.

Это была тяжелая ситуация. Все легионеры уехали. А у меня была беременная жена, она хотела родить ребенка в Европе. Для меня семья всегда была на первом месте. Я ей сказал: «Хорошо, давай вернемся в Европу, родим и вернемся в Россию». В принципе, все так и вышло. Рассматривал ли я предложения от других команд после отъезда из России? Нет, я знал, что вернусь. Мы сразу обговорили это с семьей. Я очень хотел вернуться в Россию. Это было важно для меня. Я счастлив быть в команде и помогать ей.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 12:51
Ну и правильно сделал
shlomo
shlomo ответ agent.Smith. (раскрыть)
сегодня в 12:39
Добра Вам!

А это тогда что?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:26
Если все правда, то удачи тебе...
ea33xjuue5su
ea33xjuue5su
сегодня в 12:05
надеемся что это так...
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