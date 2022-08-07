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Камоцци допускает, что «Спартак» может выиграть 20 матчей подряд

сегодня, 11:55

Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на третью победу красно-белых подряд в рамках российской Премьер-лиги.

«Спартак» делит первое место с ЦСКА после четырёх туров. В активе обоих клубов по 10 очков.

Поздравляю «Спартак» с третьей победой подряд. Для команды самое главное — почувствовать уверенность под руководством главного тренера. Может ли «Спартак» выиграть минимум 20 раз в лиге? Возможно, но время покажет. Надеюсь, что «Спартак» станет чемпионом по итогам чемпионата. Буду болеть за красно-белых.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:19
Не понятно откуда такая уверенность
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:06
У кого у Вас?Я не топлю ни за кого в РПЛ а просто угораю над такими проектами! Над спесью вашею ! Да и над другими!Так что подкол не засчитан уважаемый)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:57, ред.
Если этот макаронник не трепач и при деньгах, я могу с ним поспорить на любую сумму, что такого не будет
112910415
112910415
сегодня в 12:49
И 120 может, и 220...
Пошутили и хватит
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 12:33
Зенит то чемпионит...и Суперкубки выигрывает...
А у вас то точно есть причина для од ???
Понятно что даже МС и Бавария не смогли бы обыграть Краснодар в большинстве и Оренбург с Уралом....
Но 20 побед подряд........над Уралом.....
Это надо 10 сезонов...ждать....прав ли окажется Камоцци...)))
shlomo
shlomo
сегодня в 12:30
Ну все...сглазил команду...:))))
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:21
Не все же вам оды петь. А то вас семачат каждый год)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:19
Ну вот.... Слов нет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:18, ред.
Всё...понеслось...))
После победы над Уралом и Оренбургом Абаскаля огвардиолят...Соболева олевандовят...
Баварии и Барсе 20 побед подряд и не снятся...а Камоцци уже определил Чемпиона...и количество победных игр.......подряд...))
Видать предсказатель он такой же как и советник...коль с ним вовремя попрощались...
b8jhdmv77tet
b8jhdmv77tet
сегодня в 12:17
еще один предсказатель...
Futurista
Futurista
сегодня в 12:16
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:10
Ну это врятли !
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