Камоцци допускает, что «Спартак» может выиграть 20 матчей подряд

Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на третью победу красно-белых подряд в рамках российской Премьер-лиги.

«Спартак» делит первое место с ЦСКА после четырёх туров. В активе обоих клубов по 10 очков.

Поздравляю «Спартак» с третьей победой подряд. Для команды самое главное — почувствовать уверенность под руководством главного тренера. Может ли «Спартак» выиграть минимум 20 раз в лиге? Возможно, но время покажет. Надеюсь, что «Спартак» станет чемпионом по итогам чемпионата. Буду болеть за красно-белых.