Камоцци допускает, что «Спартак» может выиграть 20 матчей подряд

Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на третью победу красно-белых подряд в рамках российской Премьер-лиги.
«Спартак» делит первое место с ЦСКА после четырёх туров. В активе обоих клубов по 10 очков.
Поздравляю «Спартак» с третьей победой подряд. Для команды самое главное — почувствовать уверенность под руководством главного тренера. Может ли «Спартак» выиграть минимум 20 раз в лиге? Возможно, но время покажет. Надеюсь, что «Спартак» станет чемпионом по итогам чемпионата. Буду болеть за красно-белых.
Пошутили и хватит
Пошутили и хватит
А у вас то точно есть причина для од ???
Понятно что даже МС и Бавария не смогли бы обыграть Краснодар в большинстве и Оренбург с Уралом....
Но 20 побед подряд........над Уралом.....
Это надо 10 сезонов...ждать....прав ли окажется Камоцци...)))
А у вас то точно есть причина для од ???
Понятно что даже МС и Бавария не смогли бы обыграть Краснодар в большинстве и Оренбург с Уралом....
Но 20 побед подряд........над Уралом.....
Это надо 10 сезонов...ждать....прав ли окажется Камоцци...)))
После победы над Уралом и Оренбургом Абаскаля огвардиолят...Соболева олевандовят...
Баварии и Барсе 20 побед подряд и не снятся...а Камоцци уже определил Чемпиона...и количество победных игр.......подряд...))
Видать предсказатель он такой же как и советник...коль с ним вовремя попрощались...
После победы над Уралом и Оренбургом Абаскаля огвардиолят...Соболева олевандовят...
Баварии и Барсе 20 побед подряд и не снятся...а Камоцци уже определил Чемпиона...и количество победных игр.......подряд...))
Видать предсказатель он такой же как и советник...коль с ним вовремя попрощались...