Бышовец: «Травма Мозеса — это потеря для „Спартака“»

Бывший тренер сборной России поделился мнением о травме полузащитника «Спартака» , который выбыл на длительный срок.

Мозес выделяется в команде, особенно в этом году. Матчи, которые он проводил, были на достаточно хорошем уровне, он был лидером, как и Промес. Они задают тон. Думаю, вообще обстановка внутри команды изменилась, а Абаскалю удалось объединить футболистов. Что касается Мозеса, то это потеря. Все‑таки он универсальный футболист, который мог сыграть на любой из позиций: от обороны до средней линии.