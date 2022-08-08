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Бышовец: «Травма Мозеса — это потеря для „Спартака“»

сегодня, 19:26

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о травме полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса, который выбыл на длительный срок.

Мозес выделяется в команде, особенно в этом году. Матчи, которые он проводил, были на достаточно хорошем уровне, он был лидером, как и Промес. Они задают тон. Думаю, вообще обстановка внутри команды изменилась, а Абаскалю удалось объединить футболистов. Что касается Мозеса, то это потеря. Все‑таки он универсальный футболист, который мог сыграть на любой из позиций: от обороны до средней линии.

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Вот и Толя объявился, сразу внёс свою лепту в лукойл.
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