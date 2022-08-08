Мирзоян: «Мозес делал результат и влиял на ход игры»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян поделился мнением о травме полузащитника «красно-белых» Виктора Мозеса.

Это, конечно, плохо для команды... Мозес делал результат и влиял на ход игры.

Кем его заменить? Это прерогатива тренера, да, есть молодые игроки… Есть Зиньковский, вроде бы хорошо играет, но на него нужно смотреть на каждой тренировке, чтобы ответить, может он заменить Мозеса или нет. Все определяет тренерский штаб.

Такая травма это очень плохо, но это жизнь… Найдут кого-нибудь и поставят в состав.