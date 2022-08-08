Мостовой: «Придёт другой тренер — „Урал“ будет всей командой отбиваться»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера «Урала».
Я не удивлён. Четыре поражения на старте. Уже разговоры шли, что после «Спартака» уволят или после следующего матча. Примеров было много, когда команды в конце сезона вылетают, а тренера не убирают. Если понимаете, о чём я.
Здесь было понятно изначально: 11 человек в составе и два в запасе. Есть Бикфалви, который тянет команду несколько лет, но он не робот же. Им бы хотя бы человека четыре. Придёт другой — будут в другой манере играть: будут отбиваться всей командой.
Так, что увольнение Шалимова выглядит более чем разумное.
Придёт новый тренер и будет уже приобретать игроков под себя.
Естественно Урал сразу не полетит в атаку и будет играть по "бразильской системе" с лозунгом "Вы забьете нам столько, сколько сможете, а мы сколько захотим".
Новому тренеру предстоит тяжёлая работа, но время на исправление текущего положения есть и действовать надо немедленно, а то потом будет поздно.
Первый правильный шаг Григории Иванов сделал, ждём следующие.
А Мостовому хотелось бы ответить словами из песни легендарной екатеринбургской группы "ЧАЙФ" "А не спеши ты нас хоронить..."
Так, что увольнение Шалимова выглядит более чем разумное.
Придёт новый тренер и будет уже приобретать игроков под себя.
Естественно Урал сразу не полетит в атаку и будет играть по "бразильской системе" с лозунгом "Вы забьете нам столько, сколько сможете, а мы сколько захотим".
Новому тренеру предстоит тяжёлая работа, но время на исправление текущего положения есть и действовать надо немедленно, а то потом будет поздно.
Первый правильный шаг Григории Иванов сделал, ждём следующие.
А Мостовому хотелось бы ответить словами из песни легендарной екатеринбургской группы "ЧАЙФ" "А не спеши ты нас хоронить..."