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Мостовой: «Придёт другой тренер — „Урал“ будет всей командой отбиваться»

сегодня, 16:15

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера «Урала».

Я не удивлён. Четыре поражения на старте. Уже разговоры шли, что после «Спартака» уволят или после следующего матча. Примеров было много, когда команды в конце сезона вылетают, а тренера не убирают. Если понимаете, о чём я.

Здесь было понятно изначально: 11 человек в составе и два в запасе. Есть Бикфалви, который тянет команду несколько лет, но он не робот же. Им бы хотя бы человека четыре. Придёт другой — будут в другой манере играть: будут отбиваться всей командой.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 16:43
Ну во первых трансфертное окно в РПЛ ещё не закрыто, оно будет действовать до 8 сентября.
Так, что увольнение Шалимова выглядит более чем разумное.
Придёт новый тренер и будет уже приобретать игроков под себя.
Естественно Урал сразу не полетит в атаку и будет играть по "бразильской системе" с лозунгом "Вы забьете нам столько, сколько сможете, а мы сколько захотим".
Новому тренеру предстоит тяжёлая работа, но время на исправление текущего положения есть и действовать надо немедленно, а то потом будет поздно.
Первый правильный шаг Григории Иванов сделал, ждём следующие.
А Мостовому хотелось бы ответить словами из песни легендарной екатеринбургской группы "ЧАЙФ" "А не спеши ты нас хоронить..."
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:39
Скоро мечта главбуха исполнится. Томска нет, Урал кандидат. Чемпионат Центрального и Южного округа. Ещё бы Украину. Тут по бороде. Не просчитал немного.
альсато
альсато
сегодня в 16:30
Так может сказать только тот, кто НИКОГДА не тренировал и не нес ответственности за результат .......
9qe5xh5mjzvt
9qe5xh5mjzvt
сегодня в 16:23
будем надеяться, что хоть какая то игра появится...
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