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Кечинов: «Мозес — один из лидеров команды и играет очень ярко»

сегодня, 15:35

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о том, кто может заменить травмированного полузащитника «красно-белых» Виктора Мозеса.

Безусловно, это серьёзная потеря. Мозес — один из лидеров команды и играет очень ярко. Без него яркая и зрелищная игра «Спартака» немного осиротеет. Однако есть Зиньковский и Игнатов, которые тоже очень креативные и талантливые. Надеюсь, они заменят так, что это будет безболезненно для атаки. Это шанс для них.

Зиньковский выходит на замены, и мы видим, что это хороший и качественный футболист. Но на данный момент он не попадает в стартовый состав, потому что у тренера есть свои взгляды на рисунок, схему. Всё в их ногах и головах. Надеюсь, с потерей Мозеса «Спартак» не утеряет забивной порыв.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 16:31
Мозесу - здоровья!
Зиньковскому - хорошо проявить себя в основе!
8dad86h6yznt
8dad86h6yznt
сегодня в 16:25
Так оно и есть
drug01
drug01
сегодня в 15:59
Игрок хорощий, лидер!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:51
Все подняли панику, а если бы он сбежал кстати у него были такие планы.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 15:42
Мозесу конечно здоровья, но, что разве других футбольных новостей нет?
Каждая вторая новость РПЛ на сайте это про Мозеса, причём все говорят одно и тоже.
Гость
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