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Караев: «Игра с „Химками“ нам давалась»

сегодня, 16:50
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Нападающий «Торпедо» Давид Караев поделился впечатлениями от матча РПЛ с «Химками» (1:3).

Те, кто смотрели игру, видели, сколько у нас моментов: что в матче с «Крыльями», что с «Химками». При счёте 1:1 у нас три-четыре стопроцентных момента было, но мяч просто не залетал в ворота. Надо работать над реализацией. Надеемся, что в следующих играх всё, что не залетело когда-то, должно залететь.

Игра с «Химками» нам давалась, мы контролировали её до 65-й минуты. Подходы к воротам «Химок» были, моменты тоже, но мы их не реализовываем. Обидно отпускать такие игры с такими командами, которые равны нам по силе.

Перед тем, как меня заменили был фол. Не знаю, куда судья смотрел, когда на мне сфолили. Я убегаю в опасную зону, защитник наступает мне на ахилл, а судья не видит этого. После этого момента через некоторое время нам забивают гол. Не хочется ничего плохого говорить, потому что это футбол, все судьи люди и могут ошибиться. Ничего страшного, к судье у меня вопросов нет.

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