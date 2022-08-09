Широков: «Ганчаренко сватают в „Урал“? У нас любят на грабли наступать»

Бывший игрок сборной России высказался о возможном назначении экс-тренера ЦСКА в «Урал».

Ганчаренко сватают в «Урал»? Он уже там был, но недолго. Посмотрим. У нас любят на грабли наступать. «Урал» в том числе. Но всё возможно.