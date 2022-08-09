Широков: «Ганчаренко сватают в „Урал“? У нас любят на грабли наступать»

Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался о возможном назначении экс-тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко в «Урал».
Ганчаренко сватают в «Урал»? Он уже там был, но недолго. Посмотрим. У нас любят на грабли наступать. «Урал» в том числе. Но всё возможно.
Причём ничего даже впрок не пошло, вот недавно он, устроившись в команду "Строгино" начальником, так прокомментировал одно из решений судей во время игры:
"Вы (очень много зацензуренных слов), я вам (лица) сломаю, вы больше у меня судить не будете!"
После матча этот товарищ, как утверждается, прошёл в подтрибунное помещение и произвел физическое насилие по отношению к судьям, чтобы доказать серьезность своего высказывания.
Сейчас, Роман, по этому делу идёт расследование, и, как говорят, этого товарища могут навсегда отстранить от футбола.
Так что ты прав, на грабли любят наступать. Надеюсь, что для этого товарища это последний раз будет, потом в эксперты сможет переквалифицироваться.
Причём ничего даже впрок не пошло, вот недавно он, устроившись в команду "Строгино" начальником, так прокомментировал одно из решений судей во время игры:
"Вы (очень много зацензуренных слов), я вам (лица) сломаю, вы больше у меня судить не будете!"
После матча этот товарищ, как утверждается, прошёл в подтрибунное помещение и произвел физическое насилие по отношению к судьям, чтобы доказать серьезность своего высказывания.
Сейчас, Роман, по этому делу идёт расследование, и, как говорят, этого товарища могут навсегда отстранить от футбола.
Так что ты прав, на грабли любят наступать. Надеюсь, что для этого товарища это последний раз будет, потом в эксперты сможет переквалифицироваться.