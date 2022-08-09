Силкин: «Юран проделал нормальную работу в „Химках“»

Экс-наставник «Динамо» отреагировал на информацию об уходе с поста главного тренера «Химок».

Я не знаю, по какой причине он уходит, нужно быть внутри клуба, чтобы понимать происходящую ситуацию. Юран проделал нормальную работу в первых турах РПЛ — команда наверху турнирной таблицы, это его заслуга.

Юран может оказаться в «Урале»? Ничего не могу сказать по стилю, ведь там сейчас неоднозначная команда, нужно быть внутри и понимать, чем дышат игроки. Но если он туда собрался, то значит, знает, что там происходит. Его возьмут, чтобы команду реанимировать, если эти слухи правдивы.