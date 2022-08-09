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Силкин: «Юран проделал нормальную работу в „Химках“»

сегодня, 14:06

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на информацию об уходе Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

Я не знаю, по какой причине он уходит, нужно быть внутри клуба, чтобы понимать происходящую ситуацию. Юран проделал нормальную работу в первых турах РПЛ — команда наверху турнирной таблицы, это его заслуга.

Юран может оказаться в «Урале»? Ничего не могу сказать по стилю, ведь там сейчас неоднозначная команда, нужно быть внутри и понимать, чем дышат игроки. Но если он туда собрался, то значит, знает, что там происходит. Его возьмут, чтобы команду реанимировать, если эти слухи правдивы.

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