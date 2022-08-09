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Мостовой – об отставке Юрана из «Химок»: «Это цирк, театральная ситуация»

сегодня, 18:55

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации с отставкой главного тренера «Химок» Сергея Юрана.

Я в шоке вообще. Конечно, кажется, что это цирк. Вся эта ситуация немного театральная. Сначала убрали Черевченко, а потом ни с того, и ни с сего назначили Юрана, который был вообще в другой команде.

Сейчас в театральном стиле убирают Юрана и назначают Писарева – ещe одна театральная строка. Юрана убирают уже не первый раз: это выглядит и смешно, и печально. Потом дают комментарии, что по общему согласию.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 19:46
В нашем футбольном хозяйстве беда.....
Александр Юдин 2
Александр Юдин 2
сегодня в 19:42
футбол россии однако!и тут всё возможно!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 19:42, ред.
В кой-то веки соглашусь с Александром
shlomo
shlomo
сегодня в 18:58
Цирк это еще мягко сказано...:)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:57
Убирают всегда неугодных
Гость
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