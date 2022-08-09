Тигиев: «У меня не осталось денег от „Спартака“»

Бывший защитник «Спартака» рассказал, как тратил деньги в Москве.

Скажу, во сколько раз у меня увеличилась зарплата после перехода в «Спартак» по сравнению с «Торпедо». Надо считать (достает айфон, открывает калькулятор). В 188 раз. Это ######!

В «Торпедо» получал дублерскую зарплату. Деньги задерживали, были непростые времена. Нам снимали квартиру, я с Кертановым жил.

Тогда мы были молодыми, нам было пофиг. Иногда ребята из основы помогали. То бабками, то едой, то куда-то с собой звали. У любого человека бывают моменты, когда надо потерпеть. Зато это было эпичное время.

Когда кто-то говорит, что у меня снесло крышу, то я бы просто посмотрел на него на моем месте.

Вложился ли во что-то, когда были деньги? Нет.

Есть ли квартира в Москве? Нет.

У меня остались ли хоть какие-то деньги от «Спартака»? У меня лично ничего не осталось. Если бы не мой отец, то и дома бы в Осетии не было... Мне стыдно про это говорить...

Ничего, у меня еще есть время! Главное, чтобы здоровье позволяло. Подушку безопасности я себе подготовлю.