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Канчельскис: «Трансферная цена Кокорина — два мешка картошки»

сегодня, 16:20

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Кто и когда последний раз видел Кокорина на поле? Когда ты покупаешь игрока, то смотришь на его статистику, физическую форму и так далее. Трансферная цена Кокорина — два мешка картошки. Больше за него не заплатят.

По Кокорину никаких данных нет, кроме количества касаний мяча на поле. Это несерьезно. К тому же, его мучили травмы последние годы. Риски для нового клуба слишком велики. А может, он зарплату хочет такую же, поэтому никто не берет. Мы же не знаем всех условий.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:50
Два э это много
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:49
Два даже многовато как то....:)))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:40
Даже за эту цену не берут
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