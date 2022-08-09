Канчельскис: «Трансферная цена Кокорина — два мешка картошки»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Кто и когда последний раз видел Кокорина на поле? Когда ты покупаешь игрока, то смотришь на его статистику, физическую форму и так далее. Трансферная цена Кокорина — два мешка картошки. Больше за него не заплатят.

По Кокорину никаких данных нет, кроме количества касаний мяча на поле. Это несерьезно. К тому же, его мучили травмы последние годы. Риски для нового клуба слишком велики. А может, он зарплату хочет такую же, поэтому никто не берет. Мы же не знаем всех условий.