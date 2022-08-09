Кавазашвили — о Тигиеве: «В моё время футболисты тоже прогуливали деньги»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазавшили прокомментировал слова бывшего защитника «красно-белых» , который признался, что у него ничего ни осталось от зарплаты в московском клубе.

У нас в СССР было много футболистов, которые замечательно играли, получали хорошие деньги, но уходили после завершения карьеры ни с чем.

Удивляться нечему, это зависит от воспитания, кто-то скряга — копит и копит, а кто-то от души может потратить все средства.

В мое время таких футболистов было много – кто пропивал, кто гулял, кто дарил, кто на девочек тратил.