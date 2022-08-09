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Кавазашвили — о Тигиеве: «В моё время футболисты тоже прогуливали деньги»

сегодня, 16:41

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазавшили прокомментировал слова бывшего защитника «красно-белых» Георгия Тигиева, который признался, что у него ничего ни осталось от зарплаты в московском клубе.

У нас в СССР было много футболистов, которые замечательно играли, получали хорошие деньги, но уходили после завершения карьеры ни с чем.

Удивляться нечему, это зависит от воспитания, кто-то скряга — копит и копит, а кто-то от души может потратить все средства.

В мое время таких футболистов было много – кто пропивал, кто гулял, кто дарил, кто на девочек тратил.

Сейчас, конечно, жизнь другая. В СССР футболисты получали очень большие деньги по тому именно времени, если сравнивать с рядовыми гражданами, то сейчас от нынешних зарплат у молодых игроков просто сносит крышу. По этой причине мы и потеряли, например, Кокорина. Талантливый был парень, думали, что заиграет на европейском уровне. Всякие истории бывают…

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 16:57
Скряга не скряга, а запасик всегда должен быть на "черный день"....:)))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:47
Кавказское гостеприимство никто не отменял...Асса..
Гость
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