Кавазашвили — о Тигиеве: «В моё время футболисты тоже прогуливали деньги»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазавшили прокомментировал слова бывшего защитника «красно-белых» Георгия Тигиева, который признался, что у него ничего ни осталось от зарплаты в московском клубе.
У нас в СССР было много футболистов, которые замечательно играли, получали хорошие деньги, но уходили после завершения карьеры ни с чем.
Удивляться нечему, это зависит от воспитания, кто-то скряга — копит и копит, а кто-то от души может потратить все средства.
В мое время таких футболистов было много – кто пропивал, кто гулял, кто дарил, кто на девочек тратил.
Сейчас, конечно, жизнь другая. В СССР футболисты получали очень большие деньги по тому именно времени, если сравнивать с рядовыми гражданами, то сейчас от нынешних зарплат у молодых игроков просто сносит крышу. По этой причине мы и потеряли, например, Кокорина. Талантливый был парень, думали, что заиграет на европейском уровне. Всякие истории бывают…