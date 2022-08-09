Трансфер Сосы в ЦСКА сорвался

1660063064

сегодня, 19:37

Центральный защитник не будет играть за ЦСКА и останется в «Насьонале».

Президент уругвайского клуба Хосе Фуэнтес сообщил, что трансфер в армейский клуб сорвался.

ЦСКА очень сложно осуществить трансфер. Это касается возможности перевода денежных средств в текущей ситуации.