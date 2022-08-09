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Трансфер Сосы в ЦСКА сорвался

сегодня, 19:37

Центральный защитник Хоакин Соса не будет играть за ЦСКА и останется в «Насьонале».

Президент уругвайского клуба Хосе Фуэнтес сообщил, что трансфер в армейский клуб сорвался.

ЦСКА очень сложно осуществить трансфер. Это касается возможности перевода денежных средств в текущей ситуации.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за Сосу 1,5 миллиона долларов.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:15
Не получилось!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 20:13
Не будет Сосы в ЦСКА, не будет танцев.
pomor45
pomor45
сегодня в 20:13
ОтСОСАть не удалось.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 20:03
Очень усилились.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 20:01
Не верится, что такие люди не могут продвинуть полтора ляма, смешно
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 19:54, ред.
Давид.
Почему на Соккере блогерский авторский состав такой пассивный до обратной связи ? Им что ... приятно получать только немые, рисованные пятёрки и постоянные "спасибочки" ? Один Чистяков, как мужик, время от времени отвечает на неудобные вопросы юзеров и пытается отстоять свой материал. Остальные просто пуляют темы, боясь за свой же труд.
Это ненормально. Я ещё понимаю, когда идёт просто провокация и выsер в сторону автора, но когда реальные косяки в статьях и прослеживается необходимость диалога или уточнения мысли, то это обрубается на корню.

ИМХО. Вы, как продвиженцы Соккера в массы, наоборот должны поощрять диалоги с автором по поднятым им темам.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ rhk5e49vbjhe (раскрыть)
сегодня в 19:52
Согласен.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 19:48
И так не плохо усилились . Наверное хватит .
rhk5e49vbjhe
rhk5e49vbjhe
сегодня в 19:44
Очень жаль!!!!
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