Трансфер Сосы в ЦСКА сорвался

Центральный защитник Хоакин Соса не будет играть за ЦСКА и останется в «Насьонале».
Президент уругвайского клуба Хосе Фуэнтес сообщил, что трансфер в армейский клуб сорвался.
ЦСКА очень сложно осуществить трансфер. Это касается возможности перевода денежных средств в текущей ситуации.
Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за Сосу 1,5 миллиона долларов.
https://youtu.be/YWyHZNBz6FE
Почему на Соккере блогерский авторский состав такой пассивный до обратной связи ? Им что ... приятно получать только немые, рисованные пятёрки и постоянные "спасибочки" ? Один Чистяков, как мужик, время от времени отвечает на неудобные вопросы юзеров и пытается отстоять свой материал. Остальные просто пуляют темы, боясь за свой же труд.
Это ненормально. Я ещё понимаю, когда идёт просто провокация и выsер в сторону автора, но когда реальные косяки в статьях и прослеживается необходимость диалога или уточнения мысли, то это обрубается на корню.
ИМХО. Вы, как продвиженцы Соккера в массы, наоборот должны поощрять диалоги с автором по поднятым им темам.
Почему на Соккере блогерский авторский состав такой пассивный до обратной связи ? Им что ... приятно получать только немые, рисованные пятёрки и постоянные "спасибочки" ? Один Чистяков, как мужик, время от времени отвечает на неудобные вопросы юзеров и пытается отстоять свой материал. Остальные просто пуляют темы, боясь за свой же труд.
Это ненормально. Я ещё понимаю, когда идёт просто провокация и выsер в сторону автора, но когда реальные косяки в статьях и прослеживается необходимость диалога или уточнения мысли, то это обрубается на корню.
ИМХО. Вы, как продвиженцы Соккера в массы, наоборот должны поощрять диалоги с автором по поднятым им темам.