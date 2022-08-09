Стало известно, кто может заменить Бородюка в случае ухода из «Торпедо».

Стало известно, кто может заменить главного тренера «Торпедо» Александра Бородюка в случае его ухода из клуба.
Сообщается, что на смену специалисту могут прийти Игорь Черевченко, Сергей Юран, либо Виктор Ганчаренко. После четырех туров РПЛ «Торпедо» идет на 15-й строчке (1 пункт).
В прошлом туре «автозаводцы» уступили «Химкам» (1:3).
Ну то что Бородюк не тренер для Торпедо, это было уже видно после того как он возглавил этот клуб после ухода Игнашевича. И даже тот факт того что Бородюк входил в штаб сборной России с такими именами как Дик Адвокат и Гус Хиддинк , не делает из него успешного тренера. И это мы сейчас видим в игре команды и соответственно результатах Торпедо .
Ну и конечно команде срочно требуется усиление. А то некогда знаменитый клуб, так и будет переходным клубом лифтом , из РПЛ в ФНЛ и обратно. Посмотрим что на этот счёт предпримет руководство клуба.
Ну то что Бородюк не тренер для Торпедо, это было уже видно после того как он возглавил этот клуб после ухода Игнашевича. И даже тот факт того что Бородюк входил в штаб сборной России с такими именами как Дик Адвокат и Гус Хиддинк , не делает из него успешного тренера. И это мы сейчас видим в игре команды и соответственно результатах Торпедо .
Ну и конечно команде срочно требуется усиление. А то некогда знаменитый клуб, так и будет переходным клубом лифтом , из РПЛ в ФНЛ и обратно. Посмотрим что на этот счёт предпримет руководство клуба.