Стало известно, кто может заменить Бородюка в случае ухода из «Торпедо».

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сегодня, 11:34

Стало известно, кто может заменить главного тренера «Торпедо» в случае его ухода из клуба.

Сообщается, что на смену специалисту могут прийти Игорь Черевченко, Сергей Юран, либо . После четырех туров РПЛ «Торпедо» идет на 15-й строчке (1 пункт).

В прошлом туре «автозаводцы» уступили «Химкам» (1:3).