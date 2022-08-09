Матч с «Оренбургом» может решить судьбу Бородюка в «Торпедо»

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сегодня, 11:44

Главный тренер «Торпедо» может покинуть команду. Это во многом будет зависеть от матча 5-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Бородюк возглавил «автозаводцев» в 2021 году, его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.

«Торпедо» идет на предпоследнем месте в РПЛ , набрав 1 пункт после 4 туров. Ранее стало известно, кто может заменить тренера в команде.

Игра «Торпедо» — «Оренбург» состоится 14 августа в Оренбурге на стадионе «Газовик».