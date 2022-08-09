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Матч с «Оренбургом» может решить судьбу Бородюка в «Торпедо»

сегодня, 11:44

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк может покинуть команду. Это во многом будет зависеть от матча 5-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Бородюк возглавил «автозаводцев» в 2021 году, его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.

«Торпедо» идет на предпоследнем месте в РПЛ, набрав 1 пункт после 4 туров. Ранее стало известно, кто может заменить тренера в команде.

Игра «Торпедо» — «Оренбург» состоится 14 августа в Оренбурге на стадионе «Газовик».

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 12:07
Послушайте, а Трудовое Законодательство распространяется на ПФК?..На основании чего уволить?..он (тренер),нарушает трудовой распорядок (прогуливает) или выпивает на рабочем месте, или халатно относится к своим трудовым обязанностям?...По какой статье и с какой формулировкой будете увольнять человека (тренера) , с которым подписали КОНТРАКТ?)))))))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:07
Бородюк не тот тренер, чтобы поднять уровень команды.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:00
Когда-то сказал и вспомнил опять, или снова.
Тренер, как шофер. Сегодня права есть, завтра их нет. Крепче за баранку держись шофер..епрст! Больше слов нет.
makkie
makkie
сегодня в 11:54
Смешно.
Для начала состав усильте, а потом уже с тренера спрашивайте.
Сейчас у Торпедо состав уровня ФНЛ. И результаты соответствующие.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:49
Бородюка и без этого матча, пора бы уже давно уволить.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:45
Если не с Оренбургом брать очки, то с кем?
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