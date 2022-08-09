Матч с «Оренбургом» может решить судьбу Бородюка в «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк может покинуть команду. Это во многом будет зависеть от матча 5-го тура РПЛ против «Оренбурга».
Бородюк возглавил «автозаводцев» в 2021 году, его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.
«Торпедо» идет на предпоследнем месте в РПЛ, набрав 1 пункт после 4 туров. Ранее стало известно, кто может заменить тренера в команде.
Игра «Торпедо» — «Оренбург» состоится 14 августа в Оренбурге на стадионе «Газовик».
Тренер, как шофер. Сегодня права есть, завтра их нет. Крепче за баранку держись шофер..епрст! Больше слов нет.
Тренер, как шофер. Сегодня права есть, завтра их нет. Крепче за баранку держись шофер..епрст! Больше слов нет.
Для начала состав усильте, а потом уже с тренера спрашивайте.
Сейчас у Торпедо состав уровня ФНЛ. И результаты соответствующие.
Для начала состав усильте, а потом уже с тренера спрашивайте.
Сейчас у Торпедо состав уровня ФНЛ. И результаты соответствующие.