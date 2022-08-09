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В «Химках» опровергли две версии увольнения Юрана

сегодня, 17:41

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что появившаяся информация о причинах отставки главного тренера Сергея Юрана не соответствует действительности.

Есть две версии по поводу увольнения 53-летнего специалиста – отказ выпустить на поле сына инвестора клуба Садыгова и причастность к «делу Матюнина».

Связано ли с тем, что Юран не выпустил на поле в матче с «Ростовом» Садыгова? Никак не связано. У нас на поле выходят те, кто готов.

Тренер принял структуру. Илья выходил в том чемпионате, в этом тоже, поэтому никак не связано. К сожалению, такие слухи ходят.

Что касается скандального матча с «Крыльями», то тут тоже никак не связано. Я не понимаю, почему скандал организовался в принципе. Какая-то странная история.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 18:34
М-да... Несправедливо поступили с Юраном.
112910415
112910415
сегодня в 18:19
так расскажи, чиновник !
Gahi
Gahi
сегодня в 18:15
Уже второй день руководство клуба опровергает так называемые разные слухи которые послужили отставки главного тренера команды Сергея Юрана. Лучше члену наблюдательного совета «Химок» Роману Терюшкову объяснить и назвать истинную причину такого решения, чем все время оправдываться и опровергать разного рода разговоры на эту тему.
David Young
David Young ответ Александр Юдин 2 (раскрыть)
сегодня в 18:00
Добрый день. Тот Ваш аккаунт был забанен за регулярное нарушение правил. Мы будем не против если Вы будете активны с этого или другого аккаунта либо с более чем одного аккаунта. Просьба лишь соблюдать правила сайта, посколько за их несоблюдение следуют наказания вплоть до пожизненного бана. Всего доброго.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:59
Сами то вообще в курсе, за что уволили !??)))
протон
протон
сегодня в 17:52
Стоило бы ВСЕ профессиональные лиги разогнать тогда... Слабо верится, что данный эпизод был из ряда вон! Все остальные клубы просто девственно чисты... Нашли тоже повод... А как с зенитом то? Тоже перекупили, чтобы на ничью наковырять? Бабла бы не хватило...но ничья с чемпионом была. Крылья, можно тоже версию задвинуть, заслали в комитет, чтобы отомстить...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:52
Ппц! Так какого хрена уволили?
Александр Юдин 2
Александр Юдин 2 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 17:50, ред.
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!ПИШУ К ВАМ КАК САНЕК 002!ПРОШУ СНЯТЬ С МЕНЯ ВЕЧНЫЙ БАН!ТАК КАК ВЫНЕСЕН ОН НЕЗАСЛУЖЕННО!НИКОГО Я НЕ ОСКОРБЛЯЛ И НИКОМУ НЕ ГРОЗИЛ !Я В ЖИЗНИ НИКОГО ПАЛЬЦЕМ НЕ ТРОНУЛ!А ЕСЛИ ВАШИ ЗЕНИТОВЦЫ МОЛОДЫЕ ТАК ВЕДУТ СЕБЯ Я ПРОСТО НЕ СДЕРЖИВАЛСЯ!И ВСЁ!СЮДА ЗАШЕЛ ПОТОМУ ЧТО НЕ БЫЛО ВОЗМОЖНОСТИ СВЯЗАТЬСЯ С ВАМИ СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ
trudogolik
trudogolik
сегодня в 17:45
Никто правды не узнаёт.
Гость
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