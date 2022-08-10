Глазнер: «Это будет фантастический вечер футбола для всех нас»

Главный тренер «Айнтрахта» дал комментарий накануне матча за Суперкубок УЕФА .

Поездка в Хельсинки и прибытие на этот замечательный стадион отсылают меня к кульминации прошлого сезона. Мне сразу вспоминается наш победный сезон в Лиге Европы, я с нетерпением жду этого матча против одного из самых известных и успешных клубов в Европе. Это будет фантастический вечер футбола для всех нас.

«Реал» блестяще разгоняет атаки. Они держат мяч, а затем внезапно ускоряются. Винисиус и Бензема играют в стенку, а затем все происходит на раз-два. Матч против победителя Лиги чемпионов — это высший уровень футбола. Поэтому и мы хотим сыграть на самом высоком уровне.