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Глазнер: «Это будет фантастический вечер футбола для всех нас»

сегодня, 07:36
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)Айнтрахт22:00 Не начался

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Глазнер дал комментарий накануне матча за Суперкубок УЕФА.

Поездка в Хельсинки и прибытие на этот замечательный стадион отсылают меня к кульминации прошлого сезона. Мне сразу вспоминается наш победный сезон в Лиге Европы, я с нетерпением жду этого матча против одного из самых известных и успешных клубов в Европе. Это будет фантастический вечер футбола для всех нас.

«Реал» блестяще разгоняет атаки. Они держат мяч, а затем внезапно ускоряются. Винисиус и Бензема играют в стенку, а затем все происходит на раз-два. Матч против победителя Лиги чемпионов — это высший уровень футбола. Поэтому и мы хотим сыграть на самом высоком уровне.

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протон
протон
сегодня в 07:40
И не обязательно чтобы одна команда (реал) была лучше или сильнее на порядок другой. Просто у одной команды может быть лучший день, а у другой наоборот.
Гость
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