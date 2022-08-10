Модрич: «Суперкубок УЕФА — очень важный трофей для нас»

Полузащитник «Реала» готов к матчу против «Айнтрахта» за Суперкубок УЕФА .

Это очень важный трофей для нас. Мы хотим успешно начать сезон. Помню, в прошлый раз мы проиграли этот матч «Атлетико» [в Эстонии в 2018 году] и не хотим испытывать это чувство снова.

Чтобы заиграть на этом уровне, приходится многим жертвовать ради профессии. Необходимо концентрироваться на поле и за его пределами, но мы все это делаем. Как команда мы хорошо подготовлены к новому сезону и готовы выложиться по максимуму.