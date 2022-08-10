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Модрич: «Суперкубок УЕФА — очень важный трофей для нас»

сегодня, 07:33
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)Айнтрахт22:00 Не начался

Полузащитник «Реала» Лука Модрич готов к матчу против «Айнтрахта» за Суперкубок УЕФА.

Это очень важный трофей для нас. Мы хотим успешно начать сезон. Помню, в прошлый раз мы проиграли этот матч «Атлетико» [в Эстонии в 2018 году] и не хотим испытывать это чувство снова.

Чтобы заиграть на этом уровне, приходится многим жертвовать ради профессии. Необходимо концентрироваться на поле и за его пределами, но мы все это делаем. Как команда мы хорошо подготовлены к новому сезону и готовы выложиться по максимуму.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:00
Для всех это важно. Но вам как всегда важнее !)
Удачи тебе Реал !
Гость
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