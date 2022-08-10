Модрич: «Суперкубок УЕФА — очень важный трофей для нас»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич готов к матчу против «Айнтрахта» за Суперкубок УЕФА.
Это очень важный трофей для нас. Мы хотим успешно начать сезон. Помню, в прошлый раз мы проиграли этот матч «Атлетико» [в Эстонии в 2018 году] и не хотим испытывать это чувство снова.
Чтобы заиграть на этом уровне, приходится многим жертвовать ради профессии. Необходимо концентрироваться на поле и за его пределами, но мы все это делаем. Как команда мы хорошо подготовлены к новому сезону и готовы выложиться по максимуму.
Удачи тебе Реал !
Удачи тебе Реал !