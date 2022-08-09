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Фердинанд посоветовал МЮ вернуть Уэлбека

сегодня, 15:20

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд посоветовал «дьяволам» вернуть нападающего Дэнни Уэлбека, который выступает на данный момент за «Брайтон».

Уэлбек вышел на поле, расправил плечи и выпятил грудь, своим видом так и говорил: «Я не дам покоя Мартинесу и Магуайру». Его матч против МЮ был похож на то, как он 10 лет назад играл с «Реалом» в Мадриде.

Уэлбек — идеальный вариант запасного нападающего. Просто скажите ему: «Ты будешь выходить на поле в 15–20 матчах за сезон, подменяя Криштиану Роналду».

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:30
"Уэлбек — идеальный вариант запасного нападающего. Просто скажите ему: «Ты будешь выходить на поле в 15–20 матчах за сезон."

А мнение самого Чёрного Властелина по поводу того, считает ли он идеальным для себя быть лавочником, Фердинанду не интересно?))
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357nj6v82wzw
сегодня в 15:23
Очень интересная информация...
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