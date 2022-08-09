Фердинанд посоветовал МЮ вернуть Уэлбека

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» посоветовал «дьяволам» вернуть нападающего , который выступает на данный момент за «Брайтон».

Уэлбек вышел на поле, расправил плечи и выпятил грудь, своим видом так и говорил: «Я не дам покоя Мартинесу и Магуайру». Его матч против МЮ был похож на то, как он 10 лет назад играл с «Реалом» в Мадриде.

Уэлбек — идеальный вариант запасного нападающего. Просто скажите ему: «Ты будешь выходить на поле в 15–20 матчах за сезон, подменяя Криштиану Роналду».