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Коуди: «С детства знаю, насколько большим клубом является „Эвертон“»

сегодня, 12:16

Защитник Конор Коуди, который недавно присоединился к «Эвертону», поделился впечатлениями от своего перехода.

Стать часть «Эвертона» — просто невероятно. Как только я узнал об интересе со стороны тренера и клуба, то сразу оказался вне себя от радости из-за возможности перейти сюда. Я с детства знаю, насколько большим клубом является «Эвертон», и что он значит для болельщиков. У меня среди родных и друзей полно поклонников этой команды. Я пришел, чтобы быть максимально полезным для клуба.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:35
Этот большой клуб известен только тем, что втридорога шлак покупает уже давно.

Кстати, спасибо им за 35 миллионов за Айвоби, я думал, его и бесплатно никто не возьмет, ахаха))
monah-10
monah-10
сегодня в 12:25
А как может чел еще сказать если он присоединяется к команде? Конечно только хвалебные оды.
ДСА
ДСА
сегодня в 12:24
Скоро этот клуб в Чампионшипе может оказаться...
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