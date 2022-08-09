Коуди: «С детства знаю, насколько большим клубом является „Эвертон“»

Защитник , который недавно присоединился к «Эвертону», поделился впечатлениями от своего перехода.

Стать часть «Эвертона» — просто невероятно. Как только я узнал об интересе со стороны тренера и клуба, то сразу оказался вне себя от радости из-за возможности перейти сюда. Я с детства знаю, насколько большим клубом является «Эвертон», и что он значит для болельщиков. У меня среди родных и друзей полно поклонников этой команды. Я пришел, чтобы быть максимально полезным для клуба.