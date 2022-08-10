Бензема: «Победа в Суперкубке станет отличным началом сезона»

Форвард «Реала» порассуждал о предстоящем матче за Суперкубок УЕФА .

Прошлый сезон был великолепным. У нас замечательная команда, мы провели отличную предсезонку. Теперь нужно выиграть этот финал. Победа станет отличным началом сезона. Последние недели тренировок были очень напряженными, но они помогли нам приехать сюда в хорошей форме. Мы сильны не только физически, но и психологически. Это очень важно.

Мы хотим выиграть этот матч. Когда выступаешь за «Реал», не может быть других целей. Чтобы получить право на участие в этом матче, нужно выиграть Лигу чемпионов. Это непростая задача. Мы ее выполнили. Теперь нужно просто продолжить этот победный путь.