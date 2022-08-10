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Бензема: «Победа в Суперкубке станет отличным началом сезона»

сегодня, 07:23
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)Айнтрахт22:00 Не начался

Форвард «Реала» Карим Бензема порассуждал о предстоящем матче за Суперкубок УЕФА.

Прошлый сезон был великолепным. У нас замечательная команда, мы провели отличную предсезонку. Теперь нужно выиграть этот финал. Победа станет отличным началом сезона. Последние недели тренировок были очень напряженными, но они помогли нам приехать сюда в хорошей форме. Мы сильны не только физически, но и психологически. Это очень важно.

Мы хотим выиграть этот матч. Когда выступаешь за «Реал», не может быть других целей. Чтобы получить право на участие в этом матче, нужно выиграть Лигу чемпионов. Это непростая задача. Мы ее выполнили. Теперь нужно просто продолжить этот победный путь.

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