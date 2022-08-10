Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСуперкубок УЕФА 2022

Анчелотти: «Выиграть все шесть трофеев в этом сезоне будет непросто»

сегодня, 07:25
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)Айнтрахт22:00 Не начался

Наставник «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий перед матчем против «Айнтрахта».

«Айнтрахт» провел фантастический сезон в Лиге Европы и заслужил трофей. Нам предстоит сыграть против динамичной, быстрой команды. Чтобы победить, нужно сыграть хорошо и проявить свои лучшие качества.

Мы будем сражаться за каждый трофей. В этом нет никаких сомнений, но выиграть все шесть будет непросто. Никто не знает, сможем ли мы достичь этой цели, но команда у нас лучше, чем в прошлом сезоне, и я верю в своих игроков.

Все новости
Трапп: «У нас тоже есть сильные качества»
Сегодня, 07:40
Глазнер: «Это будет фантастический вечер футбола для всех нас»
Сегодня, 07:36
Модрич: «Суперкубок УЕФА — очень важный трофей для нас»
Сегодня, 07:33
Бензема: «Победа в Суперкубке станет отличным началом сезона»
Сегодня, 07:23
Фердинанд посоветовал МЮ вернуть Уэлбека
Вчера, 15:20
Лэмпард: «Коуди впишется в нашу команду»
Вчера, 12:29
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 07:41
Не думаю, что, прям, 6 возьмут. Надо признать, что победа в прошлой ЛЧ была на натянутых жилах, трудовая. В этом году лидеры стали ещё старее и надежда только что те, кто помоложе, подтянутся за счёт большей сыгранности и таланта.
Удачи Реалу. Надеюсь прежде всего, что Ла Лигу возьмут и в ЛЧ дойдут до 1/4-это будет достойно.(суперкубки всякие не считаю за серьёзные показатели)
протон
протон
сегодня в 07:41
Хоть и выиграли ЛЧ и Чемпионат, но ей богу не верю что в этом году сможем такого же результата добиться. Нету замены для Бензема, да и откровенно нам очень много везло в прошлом сезоне. Срочно нужен правый защитник, центрфорвард и в идеале вингер (Антони к примеру)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:32
Но можно попробовать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 