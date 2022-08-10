Анчелотти: «Выиграть все шесть трофеев в этом сезоне будет непросто»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий перед матчем против «Айнтрахта».
«Айнтрахт» провел фантастический сезон в Лиге Европы и заслужил трофей. Нам предстоит сыграть против динамичной, быстрой команды. Чтобы победить, нужно сыграть хорошо и проявить свои лучшие качества.
Мы будем сражаться за каждый трофей. В этом нет никаких сомнений, но выиграть все шесть будет непросто. Никто не знает, сможем ли мы достичь этой цели, но команда у нас лучше, чем в прошлом сезоне, и я верю в своих игроков.
Удачи Реалу. Надеюсь прежде всего, что Ла Лигу возьмут и в ЛЧ дойдут до 1/4-это будет достойно.(суперкубки всякие не считаю за серьёзные показатели)
Удачи Реалу. Надеюсь прежде всего, что Ла Лигу возьмут и в ЛЧ дойдут до 1/4-это будет достойно.(суперкубки всякие не считаю за серьёзные показатели)