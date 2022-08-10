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Пике готов был играть за «Барселону» бесплатно. Клуб отказал

сегодня, 14:12

Защитник Жерар Пике был готов помочь «Барселоне» зарегистрировать новых футболистов.

Пике выразил желание выступать за каталонский клуб бесплатно. Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта оценил жест защитника, однако не согласился на это предложение.

Вместо этого стороны вступили в переговоры о новом контракте Пике с сокращением заработной платы.

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shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:35
Учитесь, президенты, как надо рейтинг набивать! ....:)))))

Уважение Жерару вот истинный пусть в президенты! По идее и по аналогии с Месси ему ведь не могут дать контракт более чем на 50% ниже предыдущего? Ну а так что, в идеале зарплата футболистов должна составлять базовый минимум плюс равные бонусы за командные успехи с призовых, плюс личные бонусы из денег спонсоров. Кто бы что не говорил про Пике, но Жерар всегда был предан Барселоне. Истинный Каталонец. Который и вправду любит клуб. Не шантажировал клуб постоянно как некоторые, поднимайте зарплату или уйду. Браво Пике. Будущий президент Барсы !
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:17
Он себе уже отложил на три жизни
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:17
Он не мог предолжить играть бесплатно, потому что в Испании есть минимальная оплата труда)) Эта тема уже не раз поднималась.
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