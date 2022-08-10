Пике готов был играть за «Барселону» бесплатно. Клуб отказал

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сегодня, 14:12

Защитник был готов помочь «Барселоне» зарегистрировать новых футболистов.

Пике выразил желание выступать за каталонский клуб бесплатно. Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта оценил жест защитника, однако не согласился на это предложение.

Вместо этого стороны вступили в переговоры о новом контракте Пике с сокращением заработной платы.